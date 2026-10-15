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Kaynak: Spor Servisi

Siyah-beyazlılar, zor bir dönemden geçen Alman temsilcisini mağlup ederek ilk 8 hedefinde önemli bir adım atmayı amaçlıyor.

HOFFENHEİM - BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma Rhein Neckar Arena’da oynanacak.

HOFFENHEİM – BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele 15 Ekim Perşembe TSİ 22.00’de başlayacak.

HOFFENHEİM – BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Karşılaşma TRT1’den naklen yayınlanacak.

HOFFENHEİM – BEŞİKTAŞ MAÇINI KİM YÖNETECEK?

Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetecek.

HOFFENHEİM MUHTEMEL 11’LER

Baumann, Coufal, Ozan Kabak, Machida, Rots, Burger, Avdullahu, Conte, Cat, Hlozek, Lemperle.

BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11’LER

Nübel, Murillo, Agbadou, Ümit Akdağ, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Olaitan, Orkun Kökçü, İlhan Fakılı, Trossard, Oh.



BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK

Hoffenheim deplasmanı öncesinde Beşiktaş’ta üç futbolcu kadroda yer alamayacak. Milli takımda yaşadığı sakatlık nedeniyle forma giyemeyen ve UEFA listesinde bulunmayan Milot Rashica’nın yanı sıra Kocaelispor maçında sakatlanan Vaclav Cerny ile Dusan Vlahovic de karşılaşmada görev yapamayacak.

Süper Lig’in 7. haftasında oynanan Kocaelispor mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Vaclav Cerny’nin MR sonuçları belli oldu. Yapılan incelemelerde oyuncunun sol uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi. Mide rahatsızlığı yaşayan Dusan Vlahovic ise Hoffenheim karşılaşması için takımla birlikte Almanya’ya götürülmeyerek İstanbul’da kaldı.