Kaynak: Dış Haberler Servisi

ABD Başkanı Donald Trump, dikkat çeken bir karara imza atarak ABD’nin İran’a yönelik saldırıları durdurduğunu açıkladı.

NEDENİ UMMANLI YETKİLİLER

Söz konusu kararın, Ummanlı yetkililerin Cuma günü görüşmeler için Tahran’a gidecek olması sebebiyle alındığı öğrenildi.

ABD DÜN GECE DE İRAN’A SALDIRMAMIŞTI!

ABD ordusunun yaklaşık iki haftadır İran'a yönelik devam ettirdiği saldırıların ardından geçtiğimiz gün akşam İran’a saldırı düzenlememsi dikkat çekmişti. ABD merkezli haber sitesi Axios, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yeni saldırıya onay vermediğini iddia etmişti.

Haberde, isimleri açıklanmayan iki ABD'li yetkiliye dayandırılan bilgilere göre Trump, son 13 gün boyunca ordudan gelen saldırı planlarını onayladı ve operasyonlar onayın ardından birkaç saat içinde düzenlendi. Geçtiğimiz gün ise ise benzer bir saldırı planının Trump'ın onayına sunulduğu ancak ABD Başkanı'nın plana onay vermek yerine yeni saldırı düzenlenmemesi yönünde talimat verdiği öne sürüldü.

İRAN’DAN YANIT VERMİŞTİ!

İran Ordusu Sözcüsü Muhammed Ekreminiya, ABD saldırılarının son iki gecedir durduğunu, buna bağlı olarak misillemelerinin de durduğunu ifade etmişti. Ekreminiya, "ABD, son iki gecedir saldırılarını durdurdu. Bizim stratejimiz de misillemeye dayalı olduğu için, İran'ın karşı operasyonları da durduruldu” açıklamasında bulunmuştu.