İran Meclisi’nin çevrim içi gerçekleştirilen oturumunda konuşan Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzad, Hazar Denizi'nde İran'a ait bir geminin hedef alınmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Ukrayna yönetimine uyarıda bulunan Nikzad, Kiev’in ABD politikalarına alet olmaması gerektiğini vurguladı. Tahran'ın savunma hakkının saklı olduğunu belirten Nikzad, şu ifadeleri kullandı:
"İran meşru müdafaa hakkını her zaman kullanacaktır. Ülkemize yönelik saldırıların kaynağı, silahlı kuvvetlerimizin meşru hedefi olacaktır. Ukrayna'nın akılsızca eylemi cevapsız kalmayacak."
Bir Denizci Hayatını Kaybetti
Nikzad, Hazar Denizi'ndeki ticari gemiye yönelik gerçekleştirilen saldırı sonucunda bir mürettebatın yaşamını yitirdiğini bilgisini paylaştı.
Saldırıya ilişkin daha önce açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Hazar Denizi bölgesinde İran ile ilişkili askeri mühimmat taşıyan gemiler ile bir savaş gemisinin uzun menzilli füzelerle vurulduğunu duyurmuştu.
Gelişmenin ardından saldırıyı sert bir dille kınayan İran Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Tahran Maslahatgüzarı'nı bakanlığa çağırarak resmi tepkisini iletmişti.