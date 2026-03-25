ABD Başkanı Donald Trump, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın ülkesini korumak ve ekonomiyi büyütmek için çok çalıştığını gerekçe göstererek, 12 Nisan'da yapılacak seçimlerde kendisini desteklediğini ifade etti.

Mesajında Orban'ın "olağanüstü sonuçlar elde etme konusunda kanıtlanmış bir geçmişe sahip olduğunu" aktaran Trump, Orban'ın ülkesi ve halkı için yorulmadan mücadele ettiğini aktardı.

Orban'ın Macaristan'ı korumak, ekonomiyi büyütmek, iş yaratmak, ticareti teşvik etmek, yasa dışı göçü durdurmak ve hukuk ve düzeni sağlamak için çok çalıştığını savunan Trump, "Macaristan ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkiler, büyük ölçüde Başbakan Orban sayesinde, yönetimim altında işbirliği ve muhteşem başarı açısından yeni zirvelere ulaştı. Her iki ülkenin de bu muazzam başarı ve işbirliği yolunda daha da ilerlemesi için onunla yakın çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyorum." dedi.

Trump, 2022'de Orban'ın yeniden seçilmesi için desteklediğini hatırlatarak, Başbakan olarak yeniden seçilmesi için kendisine "tam ve eksiksiz" destek verdiğini belirtti.