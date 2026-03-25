Küresel gerilim ve iç piyasadaki para politikası adımları, reel sektörün finansmana erişimini her zamankinden daha zor hale getirdi. ABD-İsrail ile İran arasında 28 Şubat’ta başlayan çatışmaların etkisi sürerken, Hürmüz Boğazı’nın kapanmasıyla derinleşen enerji krizi üretim maliyetlerini artırdı, belirsizliği büyüttü. Bu tablo, zaten daralan kredi kanallarını daha da sıkıştırdı.
Faizler savaşın gölgesinde tırmanıyor
Orta Doğu’daki çatışmalar ve sıkılaşma adımları, krediye erişimi zorlaştırdı; TL faizleri kısa sürede yüzde 45 seviyelerinden yüzde 55’e kadar yükseldi.Derleyen: Abdullah Kerzi
Savaşın hemen ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini değiştirmeden attığı sıkılaştırma adımları, piyasa faizlerini yukarı çekti. Döviz kredisine erişim neredeyse tamamen dururken, şirketler TL kredilere yöneldi. Artan talep ve sınırlı kaynak nedeniyle kredi faizleri kısa sürede yüzde 45 seviyelerinden yüzde 55’e kadar yükseldi. Yüksek maliyetlere rağmen firmaların kredi bulmakta zorlandığı ifade ediliyor.
TL krediye yoğun talep
TOBB Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sanayi Meclisi Başkanı Şeref Fayat, Merkez Bankası’nın dolaylı adımlarla piyasayı sıkılaştırdığını belirterek, gecelik borçlanma maliyetlerinin yaklaşık 300 baz puan arttığına dikkat çekti. Bu durumun bankaları döviz kredisi vermekten uzaklaştırdığını ifade eden Fayat, piyasada döviz bulunamadığını söyledi.
Döviz kanallarının kapanmasıyla TL krediye yönelimin hızlandığını vurgulayan Fayat, son iki haftada faizlerde yaklaşık 10 puanlık artış yaşandığını ve yüzde 55 seviyelerinin konuşulmaya başlandığını dile getirdi. Bayram öncesi ödemeler ve artan iş gücü maliyetlerinin talebi artırdığını belirten Fayat, asıl nedenin döviz kredisine erişimin kesilmesi olduğunu ifade etti.
Sanayici krediye ulaşamıyor
TOBB Plastik, Kauçuk ve Kompozit Sanayi Meclisi Başkanı Yavuz Eroğlu ise kriz dönemlerinde krediye erişimin daha da zorlaştığını söyledi. Bankaların bu tür dönemlerde daha temkinli davrandığını belirten Eroğlu, finansmana erişimde yaşanan sıkılaşmanın sanayiciyi zor durumda bıraktığını dile getirdi.
Eroğlu, mevcut koşullarda kredi bulmanın zaten güç olduğunu, ancak finans kuruluşlarının daha da seçici davranmasının üretim tarafında baskıyı artırdığını ifade etti.
Faktoring maliyetleri yüzde 100’e yaklaştı
İstanbul Tüccarlar Kulübü Başkanı İlker Önel de finansman maliyetlerindeki artışın işletmeleri alternatif kaynaklara yönelttiğini belirtti. Bankaların kredi verme konusunda isteksiz olduğunu söyleyen Önel, yüksek faizle borçlanmak isteyen firmaların dahi kaynak bulmakta zorlandığını ifade etti.
Krediye ulaşamayan şirketlerin faktoringe yöneldiğini aktaran Önel, burada da maliyetlerin yüzde 100 sınırına yaklaştığını vurguladı. Hammadde tedarikinde yaşanan lojistik sorunlara ek olarak finansmana erişimdeki sıkıntının üretim ve ticaretin sürdürülebilirliğini tehdit ettiğini söyledi.
Tahsilat krizi büyüyor
Piyasada nakit akışının bozulduğuna dikkat çeken Önel, tahsilat sürelerinin ciddi şekilde uzadığını ve bunun büyük risk oluşturduğunu belirtti. Savaş ve bölgesel belirsizliklerin gerekçe gösterilerek ödemelerin geciktirildiğini ifade eden Önel, düşük talep ve tahsilat sorunlarının işletmelerin öz sermayesini erittiğini dile getirdi.
İcra ve iflas dosyalarındaki artış ile kapanan işletme sayısındaki yükselişin piyasadaki sıkışıklığı ortaya koyduğunu belirten Önel, kamu tarafından selektif kredi ve sektörel destek mekanizmalarının devreye alınmasının artık zorunlu hale geldiğini kaydetti.