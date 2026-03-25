Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün 62 ülkeyi kapsayan değerlendirmesinde, yolsuzlukla mücadele sistemi; çıkar çatışması, lobicilik, siyasi finansman ve kamu şeffaflığı gibi başlıklarda incelendi. Gazeteci Çiğdem Toker’in konuyu köşe yazısına taşıdı. Türkiye’nin özellikle uygulama alanında zayıf performans sergilediği dikkat çekti.

ÇIKAR ÇATIŞMASINDA 0 PUAN ALDI

Rapora göre Türkiye, “çıkar çatışması” kriterinde uygulama düzeyinde 0 puan aldı. Bu alan, raporun en dikkat çekici bulgularından biri oldu. Benzer şekilde lobicilik ve kamu görevlilerine yönelik disiplin sistemlerinde de uygulamanın neredeyse hiç olmadığı belirtildi.

Lobicilik faaliyetlerine ilişkin Türkiye’de özel bir yasal çerçeve bulunmazken, bu faaliyetleri denetleyen bir kurum ya da kayıt sistemi de yer almıyor. Siyasi finansman konusunda ise seçim kampanyalarına ilişkin mali bildirim zorunluluğunun olmaması ve harcama sınırlarının bulunmaması önemli eksiklikler arasında gösterildi.

KAMU ŞEFFAFLIĞI

Kamu şeffaflığı başlığında da Türkiye’nin OECD ortalamasının gerisinde kaldığı ifade edildi. Raporda, kamu ihaleleri gibi bazı bilgilerin yayımlandığı ancak bakanların gündemleri veya üst düzey yetkililerin mal beyanlarının kamuya açık olmadığı belirtildi.

Yargı alanında ise etik kuralların varlığına rağmen uygulamada sorunlar olduğu, özellikle üst düzey yargı mensupları için çıkar beyanı zorunluluğunun bulunmadığı vurgulandı.

OECD genel değerlendirmesinde, birçok ülkede yolsuzlukla mücadele için yasal düzenlemelerin geliştirildiği ancak asıl sorunun uygulamada ortaya çıktığına dikkat çekildi. Açıklamada, özellikle adalet sisteminin güçlendirilmesinin kritik bir alan olduğu ifade edildi.

Raporda yer alan bulgular, Türkiye’de yolsuzlukla mücadele mekanizmalarının kağıt üzerinde var olsa da uygulamada yeterince işlemediğini ortaya koyuyor.