25 Mart 2026 Çarşamba
Trabzonspor Onuachu için kararını verdi: Ne pahasına olursa olsun...

Trabzonspor, Süper Lig'in gol krallığında zirvede yer alan Paul Onuachu için kararını verdi.

Yrabzonspor’un yıldız golcüsü Paul Onuachu hakkında transfer piyasasını hareketlendiren bir gelişme yaşandı.

Bordo-mavili yönetim, son dönemde birçok kulübün radarına giren Nijeryalı forvet için tavrını net şekilde ortaya koydu.

Sezon başında 5,6 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan 31 yaşındaki golcü, performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

üper Lig’de 24 maçta attığı 21 golle gol krallığında zirvede yer alan Onuachu, Trabzonspor’un hücum gücünün en önemli parçası haline geldi.

Onuachu’nun adı son haftalarda özellikle Suudi Arabistan kulüpleriyle anılmıştı. Nijeryalı futbolcuya, Trabzonspor’daki kazancının üzerinde teklifler yapıldığı öne sürülse de tecrübeli oyuncunun bu transferlere sıcak bakmadığı belirtildi.

Teknik direktör Fatih Tekke’nin hücum planlamasında bir numaralı seçenek olarak görülen Onuachu, takımın oyun yapısında kilit rol oynuyor. Bu nedenle Trabzonspor yönetimi Onuachu'yu ne pahasına olursa olsun satmayı kesinlikle düşünmüyor.

2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve kontratında bir yıl opsiyon yer alan Onuachu’nun, bordo-mavili kulüpte uzun vadeli planların merkezinde olduğu vurgulanıyor.

Trabzonspor’un bu kararı, sezon sonunda yıldız golcüye gelebilecek tekliflerin nasıl şekilleneceğini de doğrudan etkileyecek.

