Türkiye'den 7.500 euro maaşla 100 bin işçi alınacak: Bir Avrupa ülkesi harekete geçti

GEREKLİ BELGELER

Süreç genel olarak işverenin Romanya Göçmenlik Ofisi'ne başvurmasıyla başlıyor. Hazırlanması gereken evraklar ise şu şekilde,

- En az 2 yıl geçerliliği olan Pasaport.

- Biyometrik fotoğraf.

- Noter onaylı ve tercüme edilmiş diploma veya ustalık belgesi.

- Özgeçmiş (CV - Tercihen Europass formatında ve İngilizce/Rumence).

- İş sözleşmesi ve çalışma izni belgesinin asli.

- Romanya'da kalacağınız yeri gösteren konaklama belgesi (Genelde işveren sağlar).

Batı Avrupa'ya kıyasla Romanya, düşük vergi oranları, hızlı internet altyapısı ve uygun yaşam maliyetleri ile göze çarpıyor. Özellikle yazılımcılar için vergi muafiyetleri, inşaat işçileri için ise sunulan yan haklar Romanya'yı bir "birikim merkezi" haline getiriyor.