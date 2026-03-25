İnşaattan yazılım mühendisliğine, lojistikten hizmet sektörüne kadar pek çok alanda iş imkanı sunan ülke, ücretsiz konaklama imkanlarıyla daha cazip hale geliyor.
Türkiye'den 7.500 euro maaşla 100 bin işçi alınacak: Bir Avrupa ülkesi harekete geçti
Avrupa'da kariyer hedefleyenler için yeni bir fırsat doğdu. 2026 senesinde Romanya, yıllık 140 bin kişilik rekor işçi alımı kotası ve cazip maaş ortalamaları ile Batı Avrupa'ya en güçlü alternatif haline geldi.Derleyen: Baran Yalçın
ROMANYA İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI
Avrupa hayali kuran kişiler için rota son senelerde Batı'dan Doğu'ya kırıldı. Almanya ve Hollanda gibi ülkelerdeki yüksek yaşam maliyetleri, gözleri Avrupa'nın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olan Romanya'ya çevirdi.
Büyük altyapı projeleri, teknoloji yatırımları ve yıllık 140 bin kişiye yaklaşan yabancı işçi kotasıyla Romanya, 2026 senesinin en güçlü kariyer duraklarından biri haline geldi.
EN ÇOK ARANAN MESLEKLER
Romanya'da iş gücü açığı yalnızca belirli bir sektöre sıkışmış değil. Ülkede hem kolgücüne dayalı işlerde hem de yüksek teknolojili mesleklerde yüksek talep var.
2026 yılı itibarıyla net maaş ortalamaları şu şekildedir:
İnşaat sektörü (Usta & Tekniker): 1.100 € - 1.800 € (Kalıpçı, demirci, kaynakçı ve elektrikçiler en çok aranan grup).
Lojistik ve Taşımacılık (Tır Şoförü): 2.500 € - 3.500 € (Uluslararası sefer primleri dahil).
Yazılım Mühendisliği ve IT: 2.500 € - 7.500 € (Kidem seviyesine ve uzmanlık alanına göre değişmektedir).
Turizm ve Hizmet (Aşçı, Garson, Kat Görevlisi): 1.000 € - 1.600 € (Bahşişler hariç).
Vasıfsız Fabrika İşçisi: 800 € - 1.100 €.
İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
Romanya'da çalışmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve diğer AB dışı ülke vatandaşları için temel şartlar şunlardır:
İş Teklifi Almak: Romanya'daki bir şirketten resmi bir iş teklifi (Work Permit) almanız şarttır.
Mesleki Yeterlilik: Başvurduğunuz pozisyonla ilgili diploma, sertifika veya geçmiş iş tecrübesini kanıtlayan belgeler.
Adli Sicil Kaydı: Sabika kaydının temiz olması ve bunun apostilli dökümü.
Sağlık Raporu: Çalışmaya engel bir durumun olmadığını gösteren heyet raporu.
GEREKLİ BELGELER
Süreç genel olarak işverenin Romanya Göçmenlik Ofisi'ne başvurmasıyla başlıyor. Hazırlanması gereken evraklar ise şu şekilde,
- En az 2 yıl geçerliliği olan Pasaport.
- Biyometrik fotoğraf.
- Noter onaylı ve tercüme edilmiş diploma veya ustalık belgesi.
- Özgeçmiş (CV - Tercihen Europass formatında ve İngilizce/Rumence).
- İş sözleşmesi ve çalışma izni belgesinin asli.
- Romanya'da kalacağınız yeri gösteren konaklama belgesi (Genelde işveren sağlar).
Batı Avrupa'ya kıyasla Romanya, düşük vergi oranları, hızlı internet altyapısı ve uygun yaşam maliyetleri ile göze çarpıyor. Özellikle yazılımcılar için vergi muafiyetleri, inşaat işçileri için ise sunulan yan haklar Romanya'yı bir "birikim merkezi" haline getiriyor.