Donald Trump, İran’ın elindeki zenginleştirilmiş uranyum tesisini yakından takip ettiklerini belirterek, tesise yönelik herhangi bir erişim girişiminde askeri müdahalede bulunacakları tehdidinde bulundu.

Amerikalı gazeteci Sharyl Attkisson’a konuşan Trump, ABD’nin İran’ın zenginleştirilmiş uranyumuna neden henüz el koymadığı yönündeki soruya, “Bunu bir noktada elde edeceğiz, orayı gözetim altında tutuyoruz. Uzay Kuvvetleri diye bir şey kurdum ve her şeyi izliyorlar” yanıtını verdi.

Trump, uranyumun bulunduğu tesis için ise “Orayı çok iyi gözetim altında tutuyoruz. Herhangi biri o yere yaklaşırsa bunu bileceğiz ve onu havaya uçuracağız” ifadelerini kullandı.

İran’ın askeri olarak yenildiğini öne süren Trump, ABD’nin bugün bölgeden çekilmesi halinde İran’ın yeniden toparlanmasının 20 yıl süreceğini savundu.

Hürmüz Boğazı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Trump, “Boğaza ihtiyacımız yok. İsrail, Suudi Arabistan, Katar ve diğerlerine yardım etmek için bunu yapıyorduk” dedi.

Trump ayrıca birçok NATO ülkesinin Hürmüz Boğazı’nı kullandığını belirterek, NATO’yu “kağıttan kaplan” sözleriyle eleştirdi ve İran konusunda ABD’nin yanında yeterince yer almamakla suçladı.