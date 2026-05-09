ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan Orta Doğu'daki gerilim, tüm dünya ülkelerini etkisi altına aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen diplomatik temaslara ilişkin yaptığı açıklamada, Tahran yönetiminden barış teklifine yönelik yanıtın kısa süre içinde gelmesini beklediğini söyledi.

'İTALYA'DAKİ ÜSLERDEN ASKER ÇEKME KONUSUNU DEĞERLENDİRİYORUM'

Öte yandan Trump, İtalyan basınına verdiği demeçte İtalya'ya karşı güveninin kırıldığını belirterek, "İtalya’daki üslerden asker çekme konusunu değerlendiriyorum" dedi.

New York'ta yapılan görüşmede Trump, Avrupa'daki askeri varlığına dair radikal planlarının sinyalini verdi. Almanya’daki askerlerin NATO’nun doğu cephesine kaydırılması konusundaki soruları cevapsız bıraktı.

TRUMP'TAN MELONİ'YE BÜYÜK ELEŞTİRİ

Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Roma ziyaretinin hemen ardından konuşan Trump, şu ifadeleri kullandı:

"İtalya'ya ihtiyacımız olduğunda Meloni yoktu. Oysa ben ve ülkem her zaman İtalya'nın yanındaydık."

Muhabirin "İtalya, İran’da muhtemel bir ateşkes sonrası bölgeye mayın tarama gemileri gönderebilir" hatırlatması üzerine Trump'ın sözü keserek, "İhtiyacımız olduğunda İtalya yanımızda değildi" şeklinde sözünü tekrarladı.