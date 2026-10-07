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ABD Başkanı Donald Trump, Maryland eyaletinin Baltimore kentindeki bir tersanede düzenlenen törene katıldı. Konuşmasında, ABD'de savunma alanındaki yatırımların arttığını ve nükleer denizaltıların da bu alanda önemli bir yer tuttuğunu söyleyen Trump, Amerikan ordusunun daha da güçleneceğini iddia etti.

'İRAN'IN ASKERİ KAPASİTESİNİ NEREDEYSE YOK ETTİK'

Trump, İran'la savaş konusuna da değinerek, "Bu işi bitirmemiz gerekiyor ve mesele, sadece bunu nasıl yapmak istediğimiz. Nazik bir şekilde mi, yoksa pek de nazik olmayan bir şekilde mi yapacağız. Bunu çok yakında öğreneceksin. İran'ın askeri kapasitesini neredeyse yok ettik. Bölgedeki birçok ülke lideri ABD, İran'ı vurduktan sonra bana teşekkür etti. Onlara bunun için ne zaman ödeme yapacaksınız, dedim" dedi.