Kaynak: DHA

ABD Başkanı Donald Trump, Baltimore kentinde düzenlenecek bir açılışa katılmak üzere Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarına gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. İran'ın ekonomik olarak çok kötü durumda olduğunu iddia eden Trump, "İranlı Petrol Bakanı Muhsin Paknejad'ın ülkedeki durumun hiç iyi olmadığını söyleyerek istifa etti" dedi.

'ÜLKEDEKİ TÜM FİYATLAR DÜŞTÜ'

Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki petrol sevkiyatlarıyla ilgili ise şunları söyledi: "Son birkaç gün içinde inanılmaz miktarlarda, milyonlarca varil petrol sevk edildi. Sevkiyatları, savaş öncesindeki seviyelere ulaşan hatta bu seviyeleri aşan düzeylerde gerçekleştiriyoruz. Seçimlere giderken ülkedeki tüm fiyatlar yavaş yavaş düştü" dedi.