ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada İran ile ilgili son durumu değerlendirdi ve Salı gününü “son tarih” olarak ilan etti. Trump, seçim şansı olsaydı petrolü ele geçirmek isteyeceğini ancak Amerikan halkının eve dönmeyi tercih ettiğini söyledi.

REJİM DEĞİŞİKLİĞİ İDDİASI

Trump, İran’daki yeni rejimi önceki yönetimlerden daha akıllı bulduğunu belirterek, “Tam bir rejim değişikliği yaşandı” ifadelerini kullandı.

Başkan, bu bağlamda İran’a yönelik politikalarında geri adım atmayacağını vurguladı.

SİLAH VE MÜDAHALE ELEŞTİRİSİ

Trump, “Biraz silah gönderdik, bunların İran halkına ulaşması gerekiyordu. Bazı kişiler onları kendilerine sakladı. Bazı kişilere çok kızgınım ve bunun bedelini ağır ödeyecekler” dedi.

İran halkının silah elde etmesi halinde karşı koyacağını belirten Trump, “Silahları olsaydı, İran iki saniye içinde teslim olurdu” iddiasında bulundu.

FÜZE VE İHA UYARISI

Trump, İran’ın elinde sadece birkaç füze ve insansız hava aracı kaldığını savunarak, “İran’dan hemen çekilebiliriz, ama bu işi sonuna kadar götürmek istiyorum” dedi.

İran ile savaşa karşı çıkan ABD vatandaşlarına yönelik sert eleştirilerde bulunan Trump, “Onlar aptal. Çünkü bu savaşın tek amacı İran’ın nükleer silaha sahip olmaması” ifadelerini kullandı.

'İRAN BİR GECEDE YOK EDİLEBİLİR'

Beyaz Saray'da açıklamalarına devam eden Trump, "İran bir gecede yok edilebilir ve o gece yarın gece olabilir" dedi.