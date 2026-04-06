Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Güney’in yanı sıra Özel Kalem Müdürü Seyhan Özcan, ablası Sabriye Akkaya, eniştesi İsmail Akkaya, şoförü Deniz Göleli ve koruması Veysel Eren Güven de sanık olarak yer aldı.

İddianamede tüm sanıklar hakkında “Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olmamakla Birlikte Yardım Etme” ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık” suçlarından 12 yıl 8 aydan 35 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Dosya, İBB davasının görüldüğü İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Mahkeme, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’e ilişkin iddianamenin İBB dosyasıyla birleştirilmesine karar verdi.

Tutuklu bulunan Güney’in, Silivri’de görülen İBB davasının duruşmalarında diğer tutuklu sanıklarla birlikte hazır bulunması bekleniyor.