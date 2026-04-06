Ünlü komedyen Hasan Can Kaya nişanlandı: 50 kişi katıldı… Sevgilisi Duygu Karabaş kim?

Konuşanlar ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Hasan Can Kaya, özel hayatıyla gündeme geldi. Ünlü komedyenin, bir süredir birlikte olduğu Duygu Karabaş ile aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlandığı öğrenildi.
Konuşanlar ile tanınan Hasan Can Kaya, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Duygu Karabaş ile nişanlandı. Nişan fotoğrafı X’te yayılırken, Hasan Can Kaya’nın sevgilisinin ne iş yaptığı da merak edildi.Cansu İşcan
Özel hayatını magazin dünyasından uzak yaşamayı tercih eden Kaya’nın bu sürpriz kararı hayranlarını şaşırttı.
Sosyal medyaya yansıyan ilk karelerle birlikte çift kısa sürede gündem olurken, Hasan Can Kaya ve Duygu Karabaş’a “çok yakıştılar” yorumları yapıldı.
Ortaköy Feriye’de aile arasında gerçekleşen sade törene 50 kişi katıldı.
Hasan Can Kaya nişanlısından bahsederken "Kendisi ünlü biri değil çok düzgün bir hayatı var orada huzurunu bozmak istemiyorum. Korumacı davranıyorum" demişti.
HASAN CAN KAYA KİMDİR?
Hasan Can Kaya, Türk komedyen, stand-up sanatçısı, senarist ve yapımcıdır.16 Aralık 1989’da İstanbul’un Güngören ilçesinde doğdu. Aslen Malatyalı’dır. Çocukluğunu Güngören’de geçirdi ve yoksul bir ailede büyüdü.
Lise yıllarında sinema sektörüne adım attı; set asistanlığı gibi çeşitli işlerde çalıştı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü’nden mezun oldu.
Kariyerine senarist olarak başladı. Popüler komedi projelerinde görev aldı: “1 Erkek 1 Kadın 2 Çocuk”,“Çok Güzel Hareketler Bunlar 2”,”Güldür Güldür Show” gibi dizilerde senaristlik yaptı.
Bir dönem Leman Kültür’de stand-up gösterileri sergiledi. Asıl büyük çıkışını 2020 yılında kendi yarattığı “Konuşanlar” adlı interaktif talk-show programı ile yaptı.
YouTube’da başlayan program, kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı, ardından Exxen’e, şu anda ise Disney+’ta devam ediyor. Programda sıradan insanların eğlenceli, sıra dışı ve absürt hayat hikâyelerini samimi ve kıvrak bir mizahla sahneye taşıyor.
Doğaçlama yeteneği, seyirciyle kurduğu doğal bağ ve sivri ama samimi üslubuyla Türkiye’nin en popüler komedyenlerinden biri haline geldi. Salon turneleri yapıyor, Avrupa’da gösteriler veriyor.Özel hayatı konusunda genellikle sessiz kalmayı tercih ediyor.
DUYGU KARABAŞ KİMDİR?
Duygu Karabaş, dijital sanatçı, ressam ve iletişim/pazarlama sektöründe yönetici olarak çalışan bir isimdir. İstanbul Bilgi Üniversitesi mezunudur. Eğitiminin ardından görsel sanatlar, iletişim ve pazarlama alanlarında kariyerini şekillendirmiştir.
Sanat hayatında özellikle dijital portre çalışmaları ile tanınır. Eserlerini ağırlıklı olarak “Duygusuz Portreler” adlı platform (Instagram hesabı üzerinden) üzerinden sanatseverlerle paylaşır. İnsan ifadeleri ve duyguları dijital bir perspektiften ele aldığı özgün çalışmalarıyla dikkat çeker.
Hem dijital hem fiziksel sergilerde yer almıştır.Profesyonel kariyerinde ise Temmuz 2024’ten itibaren Fing İstanbul adlı dijital pazarlama ve iletişim ajansında Managing Partner (Yönetici Ortak) olarak görev yapmaktadır.
Burada yaratıcı projeler, pazarlama stratejileri ve iletişim çalışmaları yürütür. Sanatçı kimliğiyle iş dünyasını başarıyla birleştiren disiplinlerarası bir profil çizer.
Özel hayatını genellikle magazin dünyasından uzak tutmayı tercih eder. Bir ikizi olduğu da bazı haberlerde belirtilmiştir.