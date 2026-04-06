İran, ABD’nin aracı ülkeler üzerinden ilettiği geçici ateşkes teklifine olumsuz yanıt verdi. Tahran yönetimi, ateşkesi kabul etmeyeceğini bildirirken, çatışmanın kalıcı olarak sona erdirilmesi için kendi şartlarını da ortaya koydu.

İran resmi haber ajansı IRNA’nın aktardığına göre, ABD’nin teklifine ilişkin değerlendirme süreci yaklaşık iki hafta sürdü. İranlı yetkililer, söz konusu teklife verilen ret yanıtının Pakistan aracılığıyla iletildiğini bildirdi.

Tahran yönetimi, geçici ateşkes yerine kalıcı çözüm vurgusu yaparak 10 maddelik bir çerçeve sundu. Bu kapsamda savaşın tamamen sona erdirilmesi, İran’a yönelik yaptırımların kaldırılması ve Hürmüz Boğazı’ndan geçiş güvenliğine ilişkin bir protokol oluşturulması öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

Bölgede gerilim, İsrail ve ABD’nin 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı saldırılarla tırmanmıştı. İran ise bu saldırılara, ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Kuveyt başta olmak üzere çeşitli noktalara düzenlediği operasyonlarla karşılık vermişti.