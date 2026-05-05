ABD ile İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a karşı başlattığı çatışmalar, Orta Doğu’daki tansiyonu yükseltmeye devam ediyor.

Donald Trump’ın sert açıklamalarıyla dikkat çeken süreçte, özellikle Hürmüz Boğazı çevresinde gerilim giderek derinleşiyor. Tarafların geri adım atmaması, bölgedeki krizin daha da büyüyebileceği yönündeki endişeleri artırıyor.

Son açıklamalarında İran’a yönelik tehditlerini sürdüren Trump, Tahran yönetiminin “akıllıca davranması gerektiğini” söyledi. Askeri bir müdahale istemediğini ifade eden Trump, “Oraya gidip insanları öldürmek istemiyoruz, ben istemiyorum” dedi.

Ancak ABD Başkanı, buna rağmen İran’ın teslim olması gerektiğini savunarak, “beyaz bayrak sallamaları gerekiyor” ifadelerini kullandı.