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Kaynak: AA

ABD Başkanı Donald Trump, Punchbowl News'e verdiği röportajda İran'ın ABD ile anlaşma yapmak istediğini öne sürdü.

Trump, benzin fiyatlarının ancak İran'a yönelik yeni bir askeri operasyon olması halinde yeniden yükselebileceğini belirterek, aksi durumda düşmesini beklediğini söyledi.

İran'ın yeni bir saldırıyla karşı karşıya kalmak istemediğini savunan Trump, "(İran) Bizimle anlaşma yapmak istiyorlar. Bizim onları vurmamızı istemiyorlar." ifadelerini kullandı.

ARA SEÇİM MESAJI

ABD'deki seçim sistemine ilişkin eleştirilerde bulunan Trump, ülkedeki seçimlerin uzun süredir sorunlu olduğunu öne sürdü.

Seçimlerde vatandaşlık belgesi gösterilmesini öngören "SAVE America Act" düzenlemesini savunan Trump, kasım ayında yapılacak ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin hem Temsilciler Meclisi'nde hem de Senato'da başarılı olacağını düşündüğünü belirterek, "(Ara seçimleri) Kazanacağımızı düşünüyorum." dedi.

ÇİN VE KRİPTO PARA VURGUSU

Trump, Çin ile rekabet konusunda da dikkat çeken mesajlar verdi.

"Çin'in bizi geçmesine izin veremeyiz." diyen Trump, ABD'nin kripto para alanında liderliğini koruması gerektiğini savundu.

Kripto paraların stratejik öneme sahip olduğunu belirten Trump, Çin'in yapay zeka ve kripto teknolojilerinde üstünlük kurmasını istemediğini ifade etti.

Şİ CİNPİNG ABD'Yİ ZİYARET EDECEK

Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in birkaç hafta içinde ABD'yi ziyaret edeceğini de açıkladı.

İki liderin görüşmesinde yapay zeka ve veri merkezleri başta olmak üzere teknoloji alanındaki rekabetin ele alınacağını söyledi.