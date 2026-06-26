ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan şirketlerine yönelik "dijital hizmet vergisi" getiren herhangi bir ülkeye karşı yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını bildirdi.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

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Trump, çok sayıda Avrupa ülkesinin Amerikan teknoloji devlerine yönelik dijital hizmet vergisini hayata geçirmeyi tartıştığına ve bazı ülkelerin fiilen bu adımı atmaya çok yakın olduğuna dikkati çekti.

Donald Trump, "Bu açıklama, böyle bir vergi uygulayan herhangi bir ülkenin ABD'ye ihraç edeceği tüm mallara derhal yüzde 100 oranında gümrük vergisi uygulanacağının ilanıdır." ifadesini kullandı.

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Bu tarifenin ilgili ülkeyle imzalanmış, yürürlüğe girmiş ya da henüz onaylanmamış tüm ticaret anlaşmalarını hükümsüz kılacağına işaret eden Trump, dijital hizmet vergisi yönünde adım atılması halinde yüzde 100'lük tarifenin derhal devreye alınacağını kaydetti.