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Kaynak: ANKA

ABD Başkanı Donald Trump, “Fransa’daki durum gerçekten çok üzücü. Fransa’da yaşananlar göçle ilgili, okullarla ya da başka bir şeyle ilgili değil” dedi.

Trump, Kansas’ta düzenlenecek seçim mitingine katılmak üzere Beyaz Saray’dan ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Fransa’da yaşananlara ilişkin bir soru üzerine değerlendirmelerde bulunan Trump, olayların öğrenci hareketleriyle bağlantılı olmadığını, meselenin tamamen göçmenlerle ilgili olduğunu savundu.

Trump, “Sorun göç ve ben Cumhurbaşkanı Macron’a 'Sınırlarınızı kapatın.' demiştim. Fransa’daki durum gerçekten çok üzücü. Fransa’da yaşananlar göçle ilgili, okullarla ya da başka bir şeyle ilgili değil” diye konuştu.

“MACRON'A 'SINIRLARI KAPATIN' DEDİM, KAPATMADI”

Fransa’nın sınırlarını kapatmadığını ve dünyanın farklı bölgelerinden ülkeye göçmenlerin geldiğini ileri süren Donald Trump, “Macron’la ilk tanıştığımda 'Sınırlarınızı kapatın yoksa ülkenizi mahvedeceksiniz.' dedim. Biz, sınırlarımızı kapattık, onlar kapatmadı. Şimdi de ülkelerini mahvettiler. Fransa'nın eski haline dönmesi çok zor” değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Paris’teki göçmen nüfusunun çok fazla olduğunu öne sürerek, “Paris, çok yakında Müslüman bir şehir olacak” ifadelerini kullandı.

Fransa’ya sınırlarını kapatma çağrısını yineleyen Trump, Macron yönetiminin sınır güvenliği konusunda kendi uyarılarını dikkate alması gerektiğini belirtti.