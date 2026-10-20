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Kaynak: Haber Merkezi

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik’in aktardığı bilgilere göre, siyasi parti gruplarında milletvekillerinin aidatlarından kesilerek oluşturulan ve danışman giderleri ile çeşitli grup masraflarında kullanılan bir bütçe bulunuyor.

CHP’de bu kapsamda toplandığı belirtilen 5 milyon 100 bin liralık para, parti içinde tartışma konusu oldu.

Atik’in iddiasına göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel yönetimi, 23 Temmuz 2026’da Anayasa Mahkemesi’ne sunulmak üzere toplandığı belirtilen milletvekili imzalarını kullanarak İş Bankası’na başvurdu ve söz konusu tutarın milletvekillerine iade edilmesini sağladı.

24 Temmuz’da Yeni Parti’nin yeniden kurulduğu ve CHP’den ayrılan milletvekillerinin bu partiye geçtiği belirtilirken, iade edilen paraların daha sonra Yeni Parti grubuna aktarıldığı öne sürüldü.

CHP’DEN İADE İÇİN İHTARNAME HAZIRLIĞI

Fatih Atik, CHP Grup Başkanı Faik Öztrak’ın, CHP’den ayrılarak Yeni Parti’ye geçen milletvekillerinden bir kişi dışında kalan yaklaşık 90 milletvekilinin durumunu gündeme taşıdığını ileri sürdü.

Atik’in açıklamasına göre CHP yönetimi, milletvekillerine ihtarname göndermek üzere hazırlık yapıyor. Milletvekillerine parayı geri ödemeleri için bir günlük süre tanınmasının planlandığı öne sürülürken, kişi başına düşen tutarın yaklaşık 47 bin lira olduğu ifade edildi.

“MESELE PARA DEĞİL, AHLAKİ DURUŞ”

Atik, CHP yönetiminin konuyu yalnızca maddi bir mesele olarak değerlendirmediğini belirterek, tartışmanın temelinde siyasi ve ahlaki sorumluluk bulunduğunu aktardı.

İddiaya göre, paranın iade edildiği bazı milletvekillerinin bu işlemden haberdar olmadığı, imzalarının ise Anayasa Mahkemesi’ne yapılacak başvuru amacıyla toplandığı öne sürüldü. Bazı milletvekillerinin hesaplarına para yatırıldığından dahi haberdar olmadıkları iddiası da gündeme getirildi.

CHP yönetiminin söz konusu tutarın geri ödenmesini talep etmeye hazırlandığı belirtilirken, ihtarname sürecinin nasıl sonuçlanacağı ve milletvekillerinin bu talebe nasıl yanıt vereceği merak konusu oldu.