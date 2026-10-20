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Kaynak: ANKA

Muğla’nın Marmaris ilçesinde otel çalışanlarını taşıyan servis otobüsünün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Hisarönü Mahallesi’ndeki yolda meydana geldi. Otel personelini taşıyan servis otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Marmaris Devlet Hastanesi, Özel Ahu Hastanesi ve Özel Yücelen Hastanesi’ne kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, yaralıların büyük bölümüne ayakta müdahale edilirken 3 yaralının tedavisinin sürdüğü, bir yaralının ise Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiği bildirildi.

Servis şoförünün işe yeni başladığı ve güzergâha yeterince hâkim olmadığı iddia edildi.