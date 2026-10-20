Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu.

Papara Park'ta oynanan karşılaşmada bordo-mavili takımın ilk golünü kaydeden Ozan Tufan, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirten deneyimli orta saha oyuncusu, takım olarak büyük bir özveriyle çalıştıklarını söyledi.

'KIRILMA ANINDA ATTIĞIM GOLDEN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM'

Beşiktaş karşısında zorlu bir mücadele verdiklerini ifade eden Ozan Tufan, "Gerçekten zor bir mücadele idi. Maça iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Karşılaşmanın zor geçeceğini biliyorduk. Çok pozisyon da verdik, bunların üzerine çalışacağız. Daha iyi olabilmek için kendimizi geliştireceğiz. Ama önemli olan taraftarımızın önünde üç puanı alabilmekti. Bunun için çok mutluyuz. Benim bu maçta gol atmam beni ayrıca mutlu etti. Gerçekten büyük bir emek veriyoruz. Büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Takımımızı en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Benim kırılma anında attığım golden dolayı ayrıca çok mutluyum"

'BİRAZ DA BEŞİKTAŞ'IN ŞANSSIZLIĞI'

Kariyerinde en fazla gol attığı takımın Beşiktaş olduğunun hatırlatılması üzerine konuşan Ozan Tufan, "Maçtan sonra da söylediler. 6 gol oldu sanırım. Gerçekten tesadüf gibi. Ama bu özel hazırlandığım bir şey değil. Sonuçta her maça nasıl konsantre oluyorsam bu maça da öyle konsantre oldum. Bugün de doğru anda doğru yerde oldum ve gol geldi. Biraz da Beşiktaş’ın şanssızlığı tabii" ifadelerini kullandı.

'FABINHO TECRÜBESİ VE KARAKTERİYLE BİZE YARDIMCI OLUYOR'

Ozan Tufan ayrıca orta sahadaki partneri Fabinho'dan da övgüyle bahsederek Brezilyalı yıldızın deneyiminden yararlandıklarını ifade etti.

Milli oyuncu, "Bizim de çok önemli isimlerimiz var orta sahada. Bunlardan biri de Fabinho. Gerçekten tecrübesi ve karakteriyle bize çok yardımcı oluyor. Bizi ayakta tutuyor diyebilirim. Biz de takıma orta saha dinamiği olarak yardımcı olmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Amacımız doğru ve iyi futbol oynayabilmek, bunu da iyi yaptığımızı düşünüyorum." diye konuştu.