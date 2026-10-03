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UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta Belçika'ya deplasmanda 3-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımımızda Bartuğ Elmaz ve İlhan Fakılı ilk kez şans buldu.

Teknik direktör Vincenzo Montella, Belçika karşısında Bartuğ Elmaz'a ilk 11'de şans verirken İlhan Fakılı'yı ikinci yarıda sahaya sürdü.

BARTUĞ ELMAZ İLK 11'DE SAHAYA ÇIKTI

Montella'nın Belçika karşısında ilk 11'de tercih ettiği Bartuğ Elmaz, A Milli Takım formasını ilk kez giydi.

Genç futbolcu, Fenerbahçe'den takım arkadaşı İsmail Yüksek ile birlikte orta sahada görev aldı.

İLHAN FAKILI 67. DAKİKADA OYUNA GİRDİ

A Milli Takım aday kadrosuna ilk kez davet edilen İlhan Fakılı da Belçika karşılaşmasında ilk milli maçına çıktı.

Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan İlhan, 67. dakikada Oğuz Aydın'ın yerine oyuna dahil olarak ilk kez ay-yıldızlı formayla sahaya çıktı.





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