A Milli Futbol Takımımızın UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika'ya deplasmanda 3-0 mağlup olması, karşılaşmanın ardından eleştirileri de beraberinde getirdi.

Fransa ve İtalya yenilgilerinin ardından üçüncü maçından da puansız ayrılan millilerde teknik direktör Vincenzo Montella eleştiri oklarının hedefinde yer aldı.

ERCAN TANER'DEN MONTELLA ELEŞTİRİSİ

Ünlü spiker Ercan Taner, X hesabından yaptığı paylaşımda milli takımın son dönemde aldığı sonuçlara tepki göstererek Türkiye'nin geçmiş yıllarda yaşadığı farklı mağlubiyetleri hatırlattı.

'TEKRAR O YILLARI YAŞAYACAĞIMIZI HİÇ DÜŞÜNMEZDİM'

Ercan Taner'in paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sağ olsun Montella hoca bizi geçmişe götürdü. 80’li ve 90’lı yılların başını tekrar bizlere yaşatıyor. O zamanlar da böyle bol bol 3-4 yiyorduk. En aklımızda kalan cümle şuydu: “Maalesef top ağlaramızda.” Tekrar o yılları yaşayacağımızı hiç düşünmezdim. Eline sağlık hocam teşekkür ederiz!"