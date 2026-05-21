ABD Başkanı Donald Trump, Connecticut eyaletinde katıldığı mezuniyet töreninin ardından Washington’a dönüşünde havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Trump, Küba’daki ekonomik ve siyasi durumun "çok kötü" olduğunu savunarak, Küba halkının ABD’den yardım istediğini öne sürdü.

Küba’da gıda ve elektrik sıkıntısı yaşandığını söyleyen Trump, Küba halkı için "harika insanlar" ifadesini kullandı. Trump, "Küba’yı özgürleştireceğiz" dedi.

ABD ambargosu altındaki Küba'da, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD tarafından kaçırılmasının ardından Küba'ya petrol sevkiyatı durmuş ve enerji sorunu başlamıştı.

"TANSİYON YÜKSELMEYECEK"

Trump, Küba’ya yönelik ABD ambargosunun ne zaman kaldırılacağına ilişkin soruya ise net bir tarih vermedi.

Konuya ilişkin yakında açıklama yapacaklarını belirten Trump, ABD’nin Küba’da tansiyonu artırıp artırmayacağı sorusuna "Tansiyon yükselmeyecek, buna gerek yok. Bakın, ülke parçalanıyor. Orası tam bir felaket, yönetim kontrolü kaybetmiş durumdalar, Küba'nın kontrolünü gerçekten kaybettiler" yanıtını verdi.

İRAN MESAJI: HER ŞEYE HAZIRIZ

Donald Trump, açıklamalarının devamında İran ile yürütülen müzakerelere de değinerek, "Doğru yanıtları alamazsak süreç çok hızlı ilerler. Her şeye hazırız" dedi.

İran yönetimiyle yürütülen temaslarda "makul insanlarla" görüştüklerini söyleyen Trump, "Herkes için harika olacak bir anlaşma yapmalarını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Trump, İran’a yönelik yaptırımların hafifletilmesine ilişkin bir teklif yapılıp yapılmadığı sorusunu ise "Bir anlaşma imzalanmadan hiçbir yaptırım hafifletmesi yapmıyorum" şeklinde cevapladı.

"ERDOĞAN İLE ÇOK İYİ İLİŞKİLERİMİZ VAR"

ABD Başkanı Trump, dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin soruya da şu yanıtı verdi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi bir görüşme yaptım. Oldukça standart bir görüşmeydi. Çok iyi ilişkilerimiz var. Bazı çok sert liderlerle iyi ilişkilere sahip olmam güzel değil mi? Erdoğan sert bir lider ama onunla kimsenin sahip olmadığı türden bir ilişkim var. Bence iyi bir iş çıkardı. Çok iyi bir müttefik oldu. Bazıları buna katılmayabilir ama ben öyle düşünüyorum. Halkı da ona büyük saygı duyuyor."