ABD Başkanı Donald Trump dünyada yaşanan gelişmeler hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

'NETANYAHU BEN NE SÖYLERSEM ONU YAPACAK'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği görüşmede ne söylediği sorulan Trump, "Ona ne yapmasını söylersem onu yapacak. Benim için iyi bir adam. Kendisi savaş zamanı başbakanı. Şu an başbakan olarak İsrail’e gitseydim aday olsaydım yüzde 99 onay oranım var. Dün bir anket yaptılar, yani İsrail’e gitsem seçilebilirim. Ama kendisi savaş zamanı başbakanı bunu söylemek lazım. Orada bir cumhurbaşkanı var ve ona iyi davranmıyor” sözlerini sarf etti.

'İRAN'A BİR ŞANS VERECEĞİZ'

İran'a bir şans daha vereceklerini fakat aceleleri olmadığını belirten Trump, Hürmüz Boğazı'nın ise derhal açılması gerektiğine vurgu yaptı.

İran savaşında 13 askerlerinin öldüğünü ifade eden Trump, bu kaybetmemiz gerekenden 13 fazla ifadesini kullanırken; Venezuela'ya yapılan operasyonda hiç asker kaybetmediklerini fakat daha önceki savaşlarda binlerce kişiyi kaybettiklerini anımsattı.

Trump, İran savaşının daha üçüncü ayında olduğunu hatırlatarak Rusya-Ukrayna savaşının dördüncü yılında olduğunu belirtti.

'ÇİN İLE TAYVAN MESELESİ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ'

Çin'de Devlet Başkanı Xi Jinping ile oldukça olumlu bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade den Trump, Tayvan meselesi üzerine ise çalışacaklarını belirtti.

Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Çin'e giderek Şi ile görüşmesini gayet iyi bir durum olarak nitelerken, Çin'de Putin için yapılan seremoninin o kadar da iyi olmadığı kendisi için yapılan karşılama töreninin daha iyi olduğunu söyledi.