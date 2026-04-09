Rus stratejist Aleksandr Dugin, İran savaşına ilişkin çarpıcı bir analiz paylaştı.

ABD'nin bu savaşı kazanamayacağını ifade eden Dugin, "İranlılar ruhani bir zafer için her türlü dünyevi kaybı göze alır. Bu kavgada tarafsızlık devri kapandı; ya Batı hegemonyası çökecek ya da dünya on yıllarca geriye gidecek!" ifadelerini kullandı.

Rus stratejist Aleksandr Dugin'in İran savaşına yönelik çarpıcı analizi şu şekilde:

"BEYAZ SARAY KATI PROTESTAN KÖKTENDİNCİLERİN EGEMENLİĞİ ALTINDA"

Şu anda Beyaz Saray, zamanın sonunu (Ahir Zaman) yaşadığımıza inanan katı Protestan

köktendincilerin egemenliği altında. Onların 'dispensasyonalist' dünya görüşüne göre ana düşmanlar; İranlılar, Müslümanlar ve Ruslardır. Geleneksel Hristiyanlar, iktidarın koridorlarında dönen bu fanatiklikten dehşete düşmüş durumda.

Müzakerecilerin suikasta kurban gittiği, anlaşmaların imzalandığı an bozulduğu bir dönemdeyiz. ABD ile muhatap olmak, ister pazarlık yapın ister reddedin, her iki durumda da tehlikeli. Hatta bugün müzakere etmek, en tehlikeli seçenek haline gelmiştir.

"İRAN ASLA TESLİM OLMAZ!"

Çok kutuplu dünya düzeni ağır bir darbe alacak ve süreç on yıllarca geriye gidecek. ABD'nin aşırı saldırganlığı Batı hegemonyasının sonunu hızlandıracak, NATO'yu bölecek ve bizzat ABD

topraklarında bir iç savaşı tetikleyecek. "İranlılar, daha büyük bir ruhani zafer uğruna dünyevi kayıpları kabul etmeye hazırlar. Onlar için bu bir 'kabala' etiğidir. Amerika bu topluma gaddarlıkla saldırdığında cevap korku değil, tam bir kenetlenme olur. İran asla teslim olmaz!