ABD ile İsrail’in İran’a karşı savaşı devam ederken Trump, sık sık İran yönetimini tehdit eden paylaşımlar yaptı. Trump, dün yaptığı bir paylaşımda ise Tahran yönetiminin bir anlaşma yapmaması durumunda ‘İran medeniyetini yok edeceklerini’ iddia etti.

Ancak Trump, bu paylaşımdan saatler sonra ateşkesin sağlandığını duyurdu. ABD basını, Trump’ın son tehdidi ile ateşkes açıklaması arasında geçen 10 saatten uzun sürede neler yaşandığını yazdı.

Wall Street Journal gazetesinde yer alan habere göre Trump’ın İran’ın enerji santralleri ve köprülere saldıracaklarını açıklamasının ardından Papa 14. Leo’dan ünlü aktörlere kadar çok sayıda isim Trump’ın geri adım atması için çağrı yaptı.

Hatta Avrupalı yetkililer yaptıkları konferans görüşmesinde Trump’ın büyük bir saldırıdan geri adım atacağı konusunda fikir birliğine vardı.

Trump’ın paylaşımından 30 dakikadan kısa bir süre sonra, bir Arap hükümetinden yetkililere göre, İranlı yetkililer Mısır’a Tahran’ın ABD müzakerecileriyle doğrudan iletişimi kestiğini bildirdi. Birden fazla Arap hükümetinden yetkililer, başkanın tehdidinin, İran altyapısına saldırılması durumunda bölgeyi karanlığa gömeceğini belirten İran’ın sertlik yanlısı İslam Devrim Muhafızları üzerinde muhtemelen ters etki yaratacağı konusunda uyardı.

ASKERİ YETKİLİLER TOPLANTI YAPTI

Sabah saatlerinde ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı General Dan Caine, ABD Merkez Komutanlığı Komutanı Amiral Brad Cooper ile günlük video konferans görüşmesine katıldılar. İki ABD yetkilisine göre, Cooper ve Pentagon’daki askeri planlamacılar, İran’ın enerji altyapısına yönelik olası saldırılara hazırlanıyorlardı. Askeri planlamacılar, askeri avukatlar tarafından zaten incelenmiş ve onaylanmış olan mevcut hedef listelerini çıkardılar.

Yetkililer, hedef listesinin Trump’ın “İran’daki her enerji santrali devre dışı kalacak, yanacak, patlayacak” tehdidinden çok daha az olduğunu söyledi. Yetkililer, her hedefin yasal olarak uygulanabilir olduğunu, çünkü İran’ın askeri ve güvenlik güçleriyle açık bir bağlantısı olduğunu ve sivil nüfusa aşırı zarar vermeyeceğini belirtti.

ATEŞKESE DAİR İLK İŞARETLER ÖĞLEDEN SONRA ORTAYA ÇIKTI

ABD müttefiklerinin diplomasi için daha fazla zaman istemesiyle Trump’ın verdiği sürenin uzayabileceğine dair ilk işaretler ortaya çıktı. Saat 15:00’ten kısa bir süre sonra, Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif, Trump’ı ültimatomunu iki hafta daha uzatmaya ve ABD-İran ateşkesini desteklemeye çağırdı ve karşılığında Tahran’ı da iyi niyet göstergesi olarak Hürmüz Boğazı’nı aynı süre için yeniden açmaya davet etti.

Başkan öğleden sonrasının büyük bir bölümünü Oval Ofis’te önemli yardımcılarıyla görüşerek, telefon görüşmeleri yaparak ve teklifin artılarını ve eksilerini dinleyerek geçirdi.

ÖNCE NETANYAHU İLE GÖRÜŞTÜ

Axios’ta yer alan habere göre, Trump, ateşkesi kabul ettiğini duyurmadan hemen önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu arayarak ateşkese bağlı kalacağına dair taahhüt aldı.

Daha sonra da Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir ile görüşen Trump anlaşmayı noktaladı. Trump'ın sosyal medyadaki paylaşımından 15 dakika sonra ise ABD ordusuna "dur" emri verildi.

Wall Street Journal’a göre, Saat 18:32’de, kendi kendine belirlediği sürenin dolmasına 88 dakika kala Trump, Truth Social’da planladığı saldırıları erteleyeceğini duyurdu. “İran İslam Cumhuriyeti’nin Hürmüz Boğazı’nın tamamen, hemen ve güvenli bir şekilde açılmasına rıza göstermesi şartıyla, İran’a yönelik bombalama ve saldırıları iki hafta süreyle askıya almayı kabul ediyorum” diye yazdı.