Kriptoda ateşkes rallisi: BTC, ETH, SOL ve DOGE uçuşa geçti
Orta Doğu'da süren savaşta ateşkes sağlanması piyasaları adeta alt üst etti. Altının yükselmesi ve petrolün çakılmasıyla bitcoin 72 bin dolar seviyesine çıkarak zirveye yerleşti. İşte ateşkes sabahında kripto piyasasında son durum.
Kripto para piyasası, Orta Doğu'dan gelen ateşkes haberiyle birlikte adeta şaha kalktı. Dün 68.000 dolar seviyelerinde tutunmaya çalışan Bitcoin (BTC), bugün yatırımcısına derin bir nefes aldırdı. Peki, Bitcoin bugün kaç dolar? Ethereum ve popüler altcoinlerde son durum ne? İşte dünün ve bugünün karşılaştırmalı fiyat tablosu.
BİTCOİN (BTC)
7 Nisan'da 68.500 dolardan işlem gören bitcoin ateşkes sabahında yüzde 6,1 değerinde bir yükseliş göstererek 72.738 dolar seviyesine yükseldi.
AVALANCHE (AVAX)
7 Nisan'da 46 dolar seviyesinden işlem gören AVAX yüzde 6,5 lik bir yükseliş göstererek 49 dolar seviyesine yükseldi.
ETHEREUM (ETH)
7 Nisan'da 2.080 dolar seviyesinden işlem gören ETH'de ise 2,8 oranında bir yükseliş görüldü ve ateşkes sabahında 2.140 dolar seviyesinden işlem görmeye başladı.
SOLANA (SOL)
Piyasalarda 174 dolar seviyesinden işlem gören SOL 8 Nisan'da yüzde 4,0 değerinde bir artışla 181 dolar seviyesine yükseldi.
DOGECOİN (DOGE)
Günün en dikkat çeken hareketi ise Dogecoin (DOGE) cephesinden geldi. Ateşkes iyimserliğiyle birlikte spekülatif varlıklara yönelen yatırımcılar, DOGE'yi bir günde yüzde 13'ten fazla yukarı taşıdı.
Piyasa şu an sadece ateşkesi fiyatlıyor. Eğer önümüzdeki 48 saat içinde Bitcoin 73.500 dolar üzerinde kalıcı bir kapanış yaparsa, yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesi (ATH) kaçınılmaz olabilir.
NOT
Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir