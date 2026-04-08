ABD ve İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü savaşta çok kritik bir gelişme yaşandı. ABD Başkanı Trump, İran’dan 10 maddelik bir teklif aldıklarını belirterek Hürmüz Boğazı’nın açılması şartı ile 2 haftalık bir ateşkesi kabul ettiklerini duyurdu.

Ayrıca İranlı kaynaklar, Pakistan’dan gelen ateşkes önerisini kabul ettiklerini belirtti. Ateşkesin İran Dini Lideri Mücteba Hamaney tarafından onaylandığı kaydedildi.

İran'dan yapılan açıklamada, görüşmelerin 10 Nisan Cuma günü başlayacağı ve her iki taraf da anlaşırsa uzatılabileceği belirtildi.

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi, “Pakistan'da yapılacak müzakerelerin 15 gün içinde sonuçlandırılmasını ve sahadaki zaferin siyasi alanda da tescillenmesini hedefliyoruz” açıklamasını yaptı.

Açıklamada, "Ülke lideri Mücteba Hamaney ve Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin onayıyla nihai hale getirilmesi için müzakerelerin İslamabad’da yapılmasına karar verilmiştir. Bu müzakerelerin en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılması ve sahadaki zaferin siyasi alanda da tescil edilmesi hedeflenmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

İŞTE İRAN’IN 10 MADDELİK ÖNERİSİ

ABD tarafından sunulan tüm planların reddedildiği belirtilen açıklamada, Tahran yönetiminin sunduğu maddeler şu şekilde sıralandı:



-Hürmüz Boğazı'ndan geçişin, İran Silahlı Kuvvetleri ile koordinasyon içinde kontrollü şekilde yapılması



- Direniş ekseninin tüm unsurlarına karşı yürütülen savaşın sona erdirilmesi



- ABD savaş güçlerinin bölgedeki tüm üs ve konuşlanma noktalarından çekilmesi



- Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçişi garanti altına alacak ve üzerinde mutabakata varılan protokol çerçevesinde İran'ın hakimiyetini sağlayacak bir geçiş düzenlemesinin oluşturulması

- İran'a verilen zararların hesaplamalara göre tamamen tazmin edilmesi



- Tüm birincil ve ikincil yaptırımlar ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının kaldırılması



- İran'ın yurt dışındaki tüm bloke edilmiş varlık ve mali kaynaklarının serbest bırakılması



- Tüm bu maddelerin bağlayıcı bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla onaylanması