ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump’a yönelik suikast planladığı iddia edilen Irak vatandaşı Muhammed Bakır Said Davut el Saadi’nin Türkiye’de yakalandığı öne sürüldü.

ABD basınında yer alan haberlere göre 32 yaşındaki zanlı, 15 Mayıs tarihinde ABD’ye gitmeye hazırlandığı sırada gözaltına alındı. ABD Adalet Bakanlığı’nın, şüphelinin İranlı komutan Qasem Soleimani’nin öldürülmesine misilleme amacıyla Ivanka Trump’ı hedef aldığı yönünde değerlendirme yaptığı aktarıldı.

EV KROKİSİ ORTAYA ÇIKTI

Haberlere göre zanlının, Florida’daki Indian Creek Adası’nda bulunan Ivanka Trump’ın evine ait krokilere sahip olduğu tespit edildi. Şüphelinin sosyal medya hesabından söz konusu adresle ilgili tehdit içerikli paylaşımlar yaptığı da öne sürüldü.

Paylaşımlarda, koruma önlemlerinin yeterli olmayacağı yönünde ifadeler kullandığı belirtilen zanlının, “gözetleme ve analiz aşamasında olduklarını” yazdığı iddia edildi.

18 SALDIRIYLA BAĞLANTI İDDİASI

ABD makamları, El Saadi’nin Avrupa ve Kuzey Amerika’daki toplam 18 saldırı veya saldırı girişimiyle bağlantılı olduğunu ileri sürdü. Şüphelinin Toronto’daki ABD Konsolosluğu’na yönelik silahlı saldırı ve Amsterdam’daki bombalı saldırı dahil çeşitli olaylarla ilişkilendirildiği kaydedildi.

Washington merkezli düşünce kuruluşu New Lines Institute uzmanlarından Elizabeth Tsurkov ise zanlının İran Devrim Muhafızları ile bağlantılı olabileceğini savundu.

Gözaltına alınan şüphelinin daha sonra ABD’ye götürülerek New York Brooklyn Gözaltı Merkezi’nde tek kişilik hücreye konulduğu belirtildi.

Konuya ilişkin Beyaz Saray’dan resmi açıklama yapılmadı.