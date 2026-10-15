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Kaynak: İHA

İstanbul’da etkili olan şiddetli yağışın ardından Şile Otoyolu’nun Çekmeköy mevkiinde meydana gelen su taşkını nedeniyle ekipler tahliye çalışması başlattı.

İstanbul genelinde etkisini artıran şiddetli yağış, kent içi ulaşımda aksamalara yol açtı.

Yağışın ardından Şile Otoyolu’nun Çekmeköy mevkiinde meydana gelen su taşkını nedeniyle güzergahta ulaşım aksadı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen belediye ve emniyet ekipleri, yolda biriken suyun tehlike oluşturması üzerine tahliye çalışması başlattı.

Ekiplerin çalışmaları kapsamında Şile Otoyolu’nun Ümraniye istikameti geçici olarak araç trafiğine kapatıldı. Bölgede trafik akışı kontrollü şekilde yan yoldan sağlanırken, ekiplerin biriken suyu tahliye ederek yolu yeniden ulaşıma açmak için yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.