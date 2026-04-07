Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 1,01 değer kaybıyla 590,59 puana geriledi.İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,49 düşüşle 45.411,79 puana, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,67 azalarak 7.908,74 puana, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 1,06 değer kaybederek 22.921,59 puana ve İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,84 düşüşle 10.348,79 puana indi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.41 itibarıyla yüzde 0,286 azalarak 1,157 seviyesinden işlem gördü.Piyasalar, Trump’ın İran’a yönelik sert açıklamalarının gölgesinde tatil dönüşü ilk işlem gününde satış ağırlıklı seyretti.

Yatırımcıların odağı, Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmelere çevrildi.Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu gece koca bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri getirilmeyecek. Bunun olmasını istemiyorum ama muhtemelen olacak.” ifadelerini kullandı.

Fox News’e telefonla bağlanan Trump, bugün ABD’nin doğu yakası yerel saatiyle 20.00 itibarıyla Hürmüz Boğazı’nın ticari gemilerin geçişine açılması yönünde anlaşma sağlanamaması halinde İran’a karşı “ağır saldırılar” düzenlemeye hazır olduklarını doğruladı.

İran’a yönelik bu gece yarısı gerçekleştirme tehdidinde bulunduğu saldırıyla ilgili aynı noktada olduğunu belirten Trump, “Saat 20.00’de o iş olacak.” diye konuştu.Hürmüz Boğazı ile ilgili problemin müzakere yoluyla çözülme ihtimali üzerine konuşmak istemediğini ifade eden Trump, “Eğer o noktaya gelirsek, daha önce hiç görmedikleri türden bir saldırı gerçekleşecek.” dedi.

Daha önce Hürmüz Boğazı’nı 48 saat içinde açmaması durumunda İran’ı tehdit eden Trump, 5 Nisan’daki sosyal medya paylaşımında “Salı günü ABD Doğu Yakası saatiyle 20.00’de (Türkiye saatiyle 8 Nisan Çarşamba 03.00)” ifadesini kullanmıştı.

Veri tarafında ise Avro Bölgesi’nde mart ayında bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 50,7 puanla son 9 ayın en düşük seviyesini gördü. S&P Global verileri, maliyet baskılarının yoğunlaşmasıyla özel sektör faaliyet artışının çok düşük seviyede kaldığını ortaya koydu.

İngiltere’de hizmet sektörü PMI 50,5 puanla son 11 ayın en düşük seviyesine geriledi. Büyümedeki ivme kaybı, büyük oranda Orta Doğu’daki savaş endişeleri nedeniyle iş dünyası ve tüketici harcamalarındaki zayıflamadan kaynaklandı.

Sentix tarafından açıklanan nisan ayına ilişkin Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, mart ayındaki eksi 3,1 puandan 16,1 puanlık düşüşle eksi 19,2 puana indi. Endeks, Nisan 2025’ten bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Orta Doğu’da ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla tırmanan çatışmalar ile enerji şoku, Avro Bölgesi yatırımcıları arasında resesyon endişelerinin yeniden artmasına yol açtı.