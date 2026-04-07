Türkiye sanayi tarihinin en köklü kuruluşlarından biri olan Polisan Holding, mülkiyet yapısını değiştirecek tarihi bir eşiği daha geride bıraktı. 2024 sonunda kardeşleriyle yollarını ayırarak CoreX Holding’i kuran iş insanı Yüksel Yıldırım, Bitlis Ailesi’nin yarım asırlık mirasını devralmaya bir adım daha yaklaştı.
Türk devi Polisan Holding'i Süper Lig kulübü başkanı satın alıyor
Derleyen: Süleyman Çay
1956 yılında tekstil ile temelleri atılan ve 1964’te kimya sanayisine adım atan Polisan Holding; boya, liman işletmeciliği ve tarım gibi stratejik sektörlerdeki ağırlığıyla biliniyor. 2023 yılında profesyonel yönetim modeline geçen grup, şimdi ise CoreX Holding çatısı altına girmeye hazırlanıyor.
27 Haziran 2025’te imzalanan sözleşme uyarınca; Bitlis Ailesi üyelerine ait olan ve holding sermayesinin yüzde 77,7268’ini temsil eden paylar, CoreX Holding B.V. iştiraki olan Corex Ports and Terminals Dilovası Liman İşletmeleri A.Ş.’ye geçecek.
Satışın resmileşmesi için belirlenen "ev ödevleri" birer birer tamamlanıyor. 10 Eylül 2025’te bölünme kararları tescil edildi. 22 Ocak 2026 itibarıyla Yunanistan operasyonu olan Polisan Hellas S.S.A’nın devri sonuçlandırıldı.
Son olarak Rekabet Kurulu’ndan gelen yeşil ışıkla birlikte, sözleşmedeki en büyük yasal engel aşılmış oldu.
Yüksel Yıldırım’ın, Yıldırım Şirketler Grubu’ndaki yeniden yapılanma sonrası kurduğu CoreX Holding, bu hamleyle liman ve kimya sektöründeki pozisyonunu tahkim etmeyi hedefliyor.