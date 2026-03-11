ABD’nin başkenti Washington’da bulunan National Mall parkına, ABD Başkanı Donald Trump ile 2019’da hapishanede ölen ve çocuk istismarı suçlamalarıyla bilinen Jeffrey Epstein’ı tasvir eden bir heykel yerleştirildi. Titanik filmindeki meşhur sahneyi canlandıran enstalasyon, Trump’ın Epstein ile geçmişteki ilişkisine eleştirel bir gönderme yapıyor.

Anonim sanatçı kolektifi Secret Handshake tarafından hazırlanan ve “King of the World” adı verilen heykelde Trump ve Epstein, Titanik’in pruvasında Jack ve Rose karakterlerinin pozunu taklit eder şekilde tasvir ediliyor. Altın rengine boyanan yaklaşık 12 metrelik heykelde Epstein kollarını iki yana açarken Trump onu arkadan tutuyor.

Heykelin tabanında yer alan plakette Titanik’teki Jack ve Rose’un hikâyesine gönderme yapılarak, “Bu anıt Donald Trump ile Jeffrey Epstein arasındaki bağı onurlandırıyor; lüks seyahatler, çılgın partiler ve gizli çizimlerle kurulan bir dostluk” ifadeleri yer alıyor.

Heykelin çevresine ayrıca Trump ve Epstein’ın birlikte çekilmiş fotoğraflarını içeren flamalar asıldı. Flamaların üzerinde “Make America Safe Again” (Amerika’yı yeniden güvenli yap) yazısı ve ABD Adalet Bakanlığı logosu bulunuyor.

BENZERİ HEYKEL GEÇEN YIL YERLEŞTİRİLMİŞTİ

Sanatçı kolektifi Secret Handshake, enstalasyonun 13 Mart’a kadar parkta kalacağını açıkladı. Grup daha önce de Washington’da Trump ve Epstein’ı konu alan benzer satirik çalışmalar yerleştirmişti. Geçen yıl eylül ayında National Mall’a konulan ve iki ismi el ele dans ederken gösteren “Best Friends Forever” adlı heykel kısa sürede kaldırılmıştı. Aynı grup 2026 başında Trump’ın Epstein’a gönderdiği iddia edilen bir doğum günü kartının dev bir kopyasını da sergilemişti.

TRUMP’IN ADI EPSTEIN BELGELERİNDE GEÇİYORDU

ABD Başkanı Trump’ın adı, Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan Epstein belgelerinde geçiyordu. Trump, Epstein ile geçmişte sosyal çevrede tanıştığını ancak 2000’li yılların ortasında yollarının ayrıldığını söylemiş ve Epstein’ın suçlarından haberi olmadığını savunmuştu. Trump ayrıca Wall Street Journal’da yayımlanan ve Epstein’a gönderdiği iddia edilen doğum günü notunun kendisine ait olmadığını belirterek gazeteye ve sahiplerine 10 milyar dolarlık hakaret davası açmıştı.