Kaynak: AA

ABD Başkanı Trump, radyo programcısı Glenn Beck'in programına telefonla bağlanarak gündeme ilişkin soruları cevaplandırdı.

TRUMP İDDİALARI YALANLADI

CIA Direktörü Ratcliffe'in, "Moskova'ya önceden haber verilmeyen bir ziyaret gerçekleştirdiği" iddiası gündeme gelmişti. Trump, CIA Direktörü Ratcliffe'in dün Rusya'ya gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin gündeme gelen iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Rusya'nın, NATO'nun kararlılığını sınadığı ya da İngiltere'ye bir saldırı planladığı yönündeki iddialar hakkında görüşü sorulan Trump, "Yukarıdakilerin hiçbiri doğru değil. Kendisi, yarı rutin diyebileceğimiz bir şekilde oraya gitti." ifadelerini kullandı.

"Harika bir adam" olarak nitelendirdiği Ratcliffe'in, bu nedenlerle Moskova'da bulunmadığının altını çizerek, "Bu ziyaretten bir sonuç çıkabilir. Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için çok sıkı çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Trump, hem Moskova'nın hem de Kiev'in uzlaşmaya hazır göründüğünü öne sürerek "Açıkçası, şu anda her iki taraf da bunun sona ermesini istiyor." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Kremlin, Ratcliffe'in dün Moskova'ya yaptığı ziyaretin güvenlik servisleri arasındaki temasları içerdiğini doğrulamıştı. Bu ziyaret, 2021 yılından bu yana bir CIA direktörünün Moskova'ya yaptığı ilk ziyaret olarak kayıtdedilmişti.