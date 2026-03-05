ABD’de İran’a yönelik askeri operasyonların ardından Başkan Donald Trump’a yönelik dikkat çeken bir protesto gündeme geldi.

“South Park” dizisinin eski yazarlarından komedyen Toby Morton, Trump’ın politikalarına gönderme yapan bir internet sitesi hazırladı. DraftBarronTrump.com adlı sitede, Trump’ın oğlu Barron Trump’ın savaşa gönderilmesi gerektiğini ima eden satirik ifadeler yer aldı.

Sitede yayımlanan metinlerde, ABD’nin İran’a yönelik askeri operasyon kararına gönderme yapılarak ironik bir anlatım kullanıldı. Metinde şu ifadeler yer aldı: “Amerika güçlüdür çünkü liderleri güçlüdür. Başkan Trump bunu her gün kanıtlıyor. Doğal olarak oğlu Barron da babasının yönettiği ülkeyi savunmaya hazırdır.”

Site tasarımında ABD bayrağının renklerine gönderme yapan “kırmızı, beyaz ve mavi” vurgusu dikkat çekerken, metinlerde Barron Trump’ın ülkeyi savunması gerektiğini öne süren satirik bir dil kullanıldı.

Trump ailesine ironik gönderme

Sitenin “Hakkımızda” bölümünde ise Trump ailesine yönelik göndermeler yer aldı. Güç ve liderlik vurgusu yapılan metinde şu ifadeler kullanıldı: “Eğer kanıtlanmış genler, miras alınmış cesaret ve sarsılmaz kararlılık arıyorsanız Trump ailesine bakmanız yeterli. Liderlik bir yerden başlar.”

Sitede ayrıca Donald Trump’ın konuşma tarzını taklit eden kurgusal bir “tanıklık” metni de yer aldı. Bu bölümde Trump’ın üslubuna gönderme yapılarak şu ifadeler kullanıldı: “İnsanlar yanıma geliyor, gözleri dolu şekilde ‘Efendim siz çok güçlüsünüz. Barron’u savaşa gönderin’ diyorlar.”