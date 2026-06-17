Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

ABD Başkanı Trump, G7 Zirvesi'nde Mısır lideri Sisi'yle beraber gazetecilerin sorularını cevapladı. Trump, "İran'a karşı en sert davranan Başkan benim. 47 yıldır diğer Başkanlar tek bir füze bile atmadı" dedi.

Trump, İran'a karşı en sert Başkanın kendisi olduğunu söyleyerek, "İran'a karşı en sert davranan Başkan benim. 47 yıldır diğer Başkanlar tek bir füze bile atmadı.

Obama 2015'te İran'la imzaladığı nükleer anlaşmasıyla İran'a para verdi. İranlılar Obama'ya güldüler. Ayrıca bir şeytanı, Kasım Süleymani'yi de ortadan kaldırdık. İnsanlar bunları unutuyor" dedi.

"YİNE BOMBA ATARIM"

İran'la yapılan mutabakatın henüz kesinleşmediğini söyleyen Trump, "Son anlaşmayı beğenmezsem yeniden bomba atarım" dedi.

Trump birkaç gün önce İran ve ABD arasında anlaşmanın tamamlandığını ve dijital imzaların atıldığını açıklamıştı.

Trump'ın "İran'la yapılan anlaşma çok iyi. Özellikle piyasalar için çok iyi. Petrol düşüyor. İran'a yatırımları engellemiyoruz ama ABD'nin İran'da bir yatırımı da yok." ifadeleri dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

28 Şubat 2026'da Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail, İran'ın çeşitli şehirlerine yönelik geniş çaplı hava saldırılarısı başlatmış, İran'ın bölgedeki ABD üsleri ile İsrail topraklarını balistik füzelerle hedef almasıyla çatışma, hızla bölgesel bir askerî savaşa dönüşmüştü. ABD ile İran arasında 107 gün süren gerginlik 15 Haziran'da dijital ortamda imzalanan mutabakat zaptıyla sona ermişti.

İŞTE ABD- İRAN ANLAŞMASININ 14 MADDESİ...

Al Arabiya'nın aktardığına göre, Washington ile Tahran arasında 19 Haziran Cuma günü imzalanması beklenen 14 maddelik anlaşmanın içeriği şu şekilde:

1. İran ve ABD, Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın derhal ve kalıcı olarak sona erdiğini ilan edecek; birbirlerine karşı güç kullanmama taahhüdü verecek.

2. Taraflar birbirlerinin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve iç işlerine saygı gösterecek.

3. Nihai anlaşma için en fazla 60 gün sürecek müzakereler yürütülecek.

4. ABD, deniz ablukasını kaldıracak ve İran çevresindeki güçlerini nihai anlaşmadan sonraki 30 gün içinde geri çekecek.

5. İran, Hürmüz Boğazı ve bölgedeki ticari gemi trafiğini 30 gün içinde savaş öncesi seviyelere döndürecek.

6. ABD ve ortakları, İran'ın yeniden yapılanması için en az 300 milyar dolarlık ekonomik kalkınma planı hazırlayacak.

7. ABD, BM, UAEA ve tüm birincil-ikincil yaptırımlar dahil İran'a yönelik yaptırımları kaldırmayı taahhüt edecek.

8. İran, nükleer silah üretmeyeceğini yeniden teyit edecek; zenginleştirilmiş uranyumun geleceği nihai anlaşmada belirlenecek.

9. Nihai anlaşmaya kadar İran nükleer programında mevcut durumu koruyacak, ABD yeni yaptırım uygulamayacak ve bölgedeki askeri varlığını artırmayacak.

10. ABD, İran petrolü, petrokimya ürünleri ve ilgili bankacılık, sigorta ve taşımacılık faaliyetlerine muafiyet sağlayacak

11. İran'ın dondurulmuş varlıkları ve fonları kademeli olarak serbest bırakılacak ve kullanımına izin verilecek.

12. Nihai anlaşmanın uygulanmasını denetleyecek ortak bir izleme mekanizması kurulacak.

13. İran, 4, 5, 10 ve 11. maddelerin uygulanacağına dair güvence aldıktan sonra nihai anlaşma görüşmelerine başlayacak.

14. Nihai anlaşma, BM Güvenlik Konseyi'nin bağlayıcı bir kararıyla onaylanacak.