ABD Başkanı Donald Trump, hükümet işleri nedeniyle Washington'da kalması gerektiği için en büyük oğlu Donald Trump Jr.'ın düğününe katılamayacağını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medyada hesabından yaptığı paylaşımda, 48 yaşındaki en büyük oğlu Donald Trump Jr.'ın düğününe katılamayacağını duyurdu. Trump, "Oğlum Don Jr. ve Trump ailesinin en yeni üyesi, yakında evleneceği eşi Bettina ile birlikte olmayı çok istememe rağmen hükümet şartları ve ABD'ye olan sevgim buna izin vermiyor. Bu önemli dönemde Washington D.C.'de, Beyaz Saray'da kalmamın önemli olduğunu düşünüyorum. Don ve Bettina'yı tebrik ederim" ifadelerini kullandı.

CNN'in haberine göre düğün bu hafta sonu Bahamalar'daki küçük bir adada yapılacak. ABD merkezli haber kuruluşu CBS hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde Başkan Donald Trump’ın İran’a karşı yeni bir saldırı dalgası başlatmaya hazırlandığını iddia etmişti.