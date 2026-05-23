CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı hakkında verilen “mutlak butlan” kararının ardından Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) dikkat çeken bir başvuru yapıldı. Başvuruda, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri’nin iptal edilmesi talep edildi.

Edinilen bilgilere göre bir CHP üyesi, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin kurultaya ilişkin verdiği kararı gerekçe göstererek YSK’ya müracaat etti.

Başvuru dilekçesinde, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38’inci Olağan Kurultayı’nın hükümsüz sayılmasının ardından, bu süreçten sonra yapılan yerel seçimlerin de hukuki açıdan tartışmalı hale geldiği öne sürüldü.

GÖZLER YSK TOPLANTISINDA

Başvuruda, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin iptal edilmesi gerektiği savunulurken, YSK’nın konuyu yarın yapılacak gündem toplantısında değerlendirmesi bekleniyor.

Kurulun vereceği karar siyasi kulislerde merak konusu olurken, başvurunun ardından tartışmaların yeniden alevlenmesi bekleniyor.