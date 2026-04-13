ABD Başkanı Trump, bir fast food zincirinden verdiği sipariş Beyaz Saray'a teslim edilirken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance ve ekibinin İslamabad'da iyi iş çıkardığını savunarak, İranlılarla nükleer silah hariç hemen her konuda anlaştıklarını söyledi.

ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukasının başladığını anımsatan Trump, "Şu anda İran limanlarına yönelik bir abluka var. İran şu anda kesinlikle hiçbir ticari faaliyet yürütmüyor ve biz de bu durumu kolay bir şekilde sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.

Trump ayrıca, İran gündeminin ardından Küba konusuyla da "ilgileneceklerini" kaydederek, "Küba farklı bir hikaye. Orası yıllardır korkunç şekilde yönetiliyor. İran'dan sonra oraya bakabiliriz." ifadelerini kullandı.

PAPA’DAN ÖZÜR DİLEYECEK BİR ŞEY YOK

Papa 14. Leo'nun Cezayir'e giderken kendisine verdiği yanıt hatırlatılan Trump, Papa ile yaşadığı polemik konusunda net ifadeler kullandı.

Papa'nın açıklamalarına katılmadığını kaydeden Trump, suçla mücadelede iyi iş çıkardığını savunarak, "Biz kanun ve düzene inanıyoruz. Papa Leo'nun ise bu konuda bir sorunu var gibi görünüyor. Dolayısıyla özür dileyecek bir şey yok, kendisi yanılıyor." şeklinde konuştu.

14. Leo'nun İran konusundaki açıklamalarına da değinen Trump, "Papa, İran konusunda yaptıklarımın tam tersini savunuyordu ve nükleer silaha sahip bir İran'a izin verilemez. Ben şu an sadece Papa Leo'ya cevap veriyorum." dedi.

Trump ayrıca, kendisini Hazreti İsa gibi tasvir eden ve daha sonra sildiği bir görsel ile ilgili soruya yanıt verirken, amacının kendisini Hazreti İsa gibi göstermek olmadığını söyledi.