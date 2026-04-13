Anasayfa Spor 6 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu var... Avrupa devi gemileri yaktı: Uğurcan Çakır'ı Galatasaray'dan istemeye geliyor

6 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu var... Avrupa devi gemileri yaktı: Uğurcan Çakır'ı Galatasaray'dan istemeye geliyor

Galatasaray'ın ve A Milli Takım'ın formda kalecisi Uğurcan Çakır, gösterdiği performansla Avrupa ve dünyada dikkatleri üzerine çekti. Tecrübeli kaleci, performansının meyvesini alıyor. Şampiyonlar Ligi'nin müdavimleri ise Uğurcan Çakır hayali kuruyor ve Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Cansu İşcan
6 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu var... Avrupa devi gemileri yaktı: Uğurcan Çakır'ı Galatasaray'dan istemeye geliyor - Resim: 1

Galatasaray, Fernando Muslera ile yollarını ayırmasının sonrasında yaz transfer döneminin son günlerinde Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ı 27.5 milyon euro + KDV karşılığında renklerine bağlamıştı.

6 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu var... Avrupa devi gemileri yaktı: Uğurcan Çakır'ı Galatasaray'dan istemeye geliyor - Resim: 2

Milli kaleci, bu sezon hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği başarılı performansla Avrupa kulüplerini adeta büyüledi.

6 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu var... Avrupa devi gemileri yaktı: Uğurcan Çakır'ı Galatasaray'dan istemeye geliyor - Resim: 3

Transfermarkt'ın haberine göre; Almanya Bundesliga devi ve Şampiyonlar Ligi'nin 5 defa kaldırma başarısı gösteren Bayern Münih, Galatasaray ile bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde etkileyici performans sergileyen Uğurcan Çakır ile yakından ilgileniyor.

6 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu var... Avrupa devi gemileri yaktı: Uğurcan Çakır'ı Galatasaray'dan istemeye geliyor - Resim: 4

GALATASARAY'IN TEKLİFE YANAŞMAYACAĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Uğurcan Çakır'ın menajeriyle temasa geçen Bayern Münih, ilk etapta Uğurcan için Galatasaray'a 30 milyon euro teklif etmeyi düşünüyor.

6 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu var... Avrupa devi gemileri yaktı: Uğurcan Çakır'ı Galatasaray'dan istemeye geliyor - Resim: 5

Sarı-kırmızılı yönetimin 30 milyon euroluk teklife sıcak bakmayacağı düşünülüyor.

6 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu var... Avrupa devi gemileri yaktı: Uğurcan Çakır'ı Galatasaray'dan istemeye geliyor - Resim: 6

Bayern Münih ise Galatasaray ile masaya oturmak için şartları zorlamak istiyor.

6 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu var... Avrupa devi gemileri yaktı: Uğurcan Çakır'ı Galatasaray'dan istemeye geliyor - Resim: 7

BAYERN GEMİLERİ YAKTI

Bayern'in Galatasaray ile İstanbul'da masaya oturmak için geleceği ve Uğurcan Çakır transferi için pazarlıkta el yükseltmeye açık olabileceği spor kulislerinde yankılanıyor.

6 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu var... Avrupa devi gemileri yaktı: Uğurcan Çakır'ı Galatasaray'dan istemeye geliyor - Resim: 8

30 milyon euroluk teklifi kabul etmeyeceği düşünülen Galatasaray için Bayern'in fiyatı yukarı çekebileceği konuşuluyor.

6 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu var... Avrupa devi gemileri yaktı: Uğurcan Çakır'ı Galatasaray'dan istemeye geliyor - Resim: 9

UĞURCAN ÇAKIR'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Sarı-kırmızılı takımın kalesini 34 kez koruyan 30 yaşındaki tecrübeli kaleci, 37 gol yerken 11 kez de kalesini gole kapattı.

6 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu var... Avrupa devi gemileri yaktı: Uğurcan Çakır'ı Galatasaray'dan istemeye geliyor - Resim: 10
6 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu var... Avrupa devi gemileri yaktı: Uğurcan Çakır'ı Galatasaray'dan istemeye geliyor - Resim: 11
6 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu var... Avrupa devi gemileri yaktı: Uğurcan Çakır'ı Galatasaray'dan istemeye geliyor - Resim: 12
Kaynak: Diğer
