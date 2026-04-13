ABD Başkanı Trump, İran’a karşı savaş konusunda kendisine karşı çıkanlara yönelik sert sözler söylerken hedefine son olarak Papa 14. Leo’yu aldı. ABD’li ilk Papa olarak tarihe geçen 14. Leo, sık sık savaşa karşı açıklamalar yaparak taraflara barış çağrısında bulundu.

Trump ise Papa’nın bu sözlerine sert yanıt vererek, “ABD Başkanı’na muhalif bir Papa” istemediğini ifade etti. Papa’nın dış politikada ‘berbat olduğunu savunan Trump, "Papa'yı sevmiyoruz. İran'ın nükleer silaha sahip olmasıyla bir sorunu olmayan ya da ABD'nin Venezuela'ya saldırmasına karşı olan bir Papa istemiyorum. Zaten Papa Leo'yu da çok sevmem. Aşırı liberal bir insan” dedi.

Gazetecilere açıklama yapan Trump sözlerine şöyle devam etti:

"İran'ın nükleer silaha sahip olmasını sorun etmeyen bir Papa istemiyorum. Amerika'nın, ülkemize devasa miktarlarda uyuşturucu gönderen ve daha da kötüsü katiller, uyuşturucu satıcıları ve caniler de dahil hapishanelerini bizim ülkemize boşaltan Venezuela'ya saldırmasını korkunç bulan bir Papa istemiyorum. Ve suç oranlarında rekor seviyede düşüş sağlayan, tarihteki en harika borsa değerlerini oluşturan ve bunları ezici bir çoğunlukla seçilerek yapan bir ABD başkanını eleştiren bir Papa da istemiyorum"

HAZRETİ İSA GİBİ TASVİR EDİLDİĞİ GÖRSELİ PAYLAŞTI

Trump, bu eleştirilerinden yaklaşık bir saat sonra Hristiyan geleneğindeki Hazreti İsa gibi tasvir edildiği görseli paylaştı.

Görselde kendisine dua eden ve hayranlıkla bakan kişilerin arasında resmedilen Trump, hasta yatağındaki kişiyi iyileştiriyormuş gibi tasvir ediliyor.

Papa 14. Leo, 11 Nisan'da ABD ile İran heyetleri arasında Pakistan'daki görüşmeler sürerken ünlü Aziz Petrus Bazilikası'nda dünya barışı için düzenlenen dua etkinliğinde, dünyada güç gösterilerinin ve savaşların son bulması gerektiğini belirtmişti.

PAPA’DAN YANIT GECİKMEDİ

Trump’ın sözlerine Papa’dan yanıt gecikmedi. Papa 14. Leo, Trump’a verdiği yanıtta "Trump yönetiminden korkmuyorum. Ben siyasetçi değilim. Ben İncil'den bahsediyorum. Bu nedenle savaşa karşı yüksek sesle konuşmaya devam edeceğim. Onunla bir tartışmaya girmeye niyetim yok” dedi.

"Bazı insanların yaptığı gibi İncil’in istismar edilebileceğini düşünmüyorum." ifadelerini kullanan Papa, ABD Başkanı'nın mesajına atıf yaparak, bu mesajı okuyan insanların kendi sonuçlarını çıkarabileceklerini düşündüğünü kaydetti.

PEZEŞKİYAN’DAN PAPA’YA DESTEK

Papa 14. Leo’ya destek verenler arasında İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da yer aldı. Pezeşkiyan, yaptığı açıklamada, İran milleti adına Trump’ın sözlerini kınadığını belirterek, “Barış ve kardeşlik peygamberi İsa'nın mukaddesatına hürmetsizliğin özgür insanlar için kabul edilemez olduğunu beyan ediyorum” dedi.

Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Papa 14. Leo Hazretleri, büyük İran milleti adına, zatıalinize yönelik hakareti kınıyor ve barış ve kardeşlik peygamberi İsa'nın mukaddesatına hürmetsizliğin özgür insanlar için kabul edilemez olduğunu beyan ediyorum. Allah'tan sizin için zafer diliyorum."

İTALYA’DAN TOPYEKÜN TEPKİ

ABD Başkanı Trump’a İtalya’dan topyekun tepki geldi. İktidar ve muhalefet, Trump’ın açıklamaları sonrası Papa 14. Leo’ya destek verdi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Trump'ın açıklamalarına değinmeden, Papa'nın barış mesajlarının önemine işaret eden açıklamalar yaptı.

Ülkede geçen yıl Trump'ın Nobel Barış Ödülü'nü almayı hak ettiğini söyleyen Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı aynı zamanda aşırı sağcı Lig Partisi lideri Matteo Salvini, bu sabah bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, "Milyarlarca Katolik için barışın sembolü ve manevi rehber olan Papa'ya saldırmak, yararlı veya akıllıca bir şey gibi görünmüyor." dedi.

Ana muhalefetteki Demokratik Parti (PD) lideri Elly Schlein ise Papa'ya dayanışmasını belirterek, "Papa’ya yönelik saldırılar ve tehditlerle Başkan Trump, şimdiye kadar kendisini karakterize eden kibirli tutumunu artık tahammül sınırlarının ötesine taşımaktadır. Barışa, diyaloğa ve insan onuruna yaptığı güçlü çağrı nedeniyle Papa’ya hakaret etmek son derece ciddi bir eylemdir. Bu, özgür seslere tahammül edemeyenlerin baskıcı kültürünü açıkça ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.

KATOLİKLERİN YÜZDE 55’İNİN OYUNU ALDI

AP VoteCast adlı kapsamlı bir seçmen araştırmasına göre, 2024 seçimlerinde Trump Katolik seçmenlerin %55'inin oyunu kazandı. Ancak Trump yönetimi aynı zamanda muhafazakar Evanjelik Protestan liderlerle de yakın bağlara sahip ve İran'a karşı savaş için ilahi bir onay aldığını iddia ediyor.