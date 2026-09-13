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Kaynak: Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump, İrlanda'da gazetecilerin sorularını yanıtlayarak İran savaşı başta olmak üzere Ukrayna, İrlanda ve yapay zeka konusunda açıklamalarda bulundu.

İran'ın anlaşma yapmak istediğini öne süren Trump, savaşın sona ereceği tarihe ilişkin ABD'deki ara seçimleri işaret etti.

“SEÇİMLERDEN SONRA BİTMİŞ OLACAK”

Trump, “İran ile savaş kasımdaki ara seçimlerden önce de bitebilir ama ara seçimlerden sonra bitmiş olacak” ifadelerini kullandı.

Savaşın sona ermesinin ardından yakıt fiyatlarının hızlı şekilde düşeceğini savunan Trump, buna karşın ABD açısından iyi olmayan bir anlaşmayı kabul etmeyeceğini belirtti.

ZELENSKİY'E ÇAĞRIDA BULUNDU

Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy hakkında da konuştu. Ukrayna'nın Rusya'daki dizel yakıtı hedef almayı bırakması gerektiğini savunan Trump, bunun dizel kıtlığına neden olduğunu söyledi.

İRLANDA AÇIKLAMASINA DEĞİNDİ

Kuzey İrlanda ile İrlanda Cumhuriyeti'nin birleşmesine ilişkin daha önce yaptığı açıklamaları da değerlendiren Trump, iki tarafın bir araya gelmesinin kendisine göre doğal olduğunu ifade etti. Bunun kişisel görüşü olduğunu belirten Trump, açıklamasının ardından çok fazla destek aldığını söyledi.

YAPAY ZEKA MESAJI

Yapay zeka alanında ABD'nin Çin'in önünde olduğunu ileri süren Trump, sektöre yönelik bazı kısıtlamalar getirilebileceğini de belirtti.

Trump, yapay zeka yarışında liderliğin önemine dikkat çekerek ABD'nin bu alandaki konumunu korumasını istediğini ifade etti.