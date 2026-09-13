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Kaynak: Haber Merkezi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere Suriye'nin başkenti Şam'a gitti. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fidan'ın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edildiği bildirildi.

SURİYELİ MEVKİDAŞIYLA DA GÖRÜŞTÜ

Fidan, Şam'daki temasları kapsamında Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile de bir araya geldi.

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'ye ziyaretinin planlandığını belirterek, “Cumhurbaşkanımızın yakın gelecekte Suriye'ye bir ziyareti planlanmakta. Bu açıdan da ziyaretimiz önem taşımakta” dedi.

YPG/SDG AÇIKLAMASI

Fidan, YPG/SDG konusunda da değerlendirmede bulunarak, kendini feshetmesi yönündeki deklarasyonu önemli bulduklarını ifade etti.

Fidan, söz konusu adımın zaman kaybedilmeden sahada hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Şam'daki temaslarının devamında ise Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi.