ASAL Araştırma ve Danışmanlık'ın Türkiye Siyasi Gündem Ağustos 2026 Araştırması kapsamında katılımcılara, "Aşağıdaki ülkelerin Türkiye ile ilişkileri hakkında görüşünüz nedir?" sorusu yöneltildi.
Türkiye'nin dost ve düşman ülkeleri belli oldu: Listeye çok şaşıracaksınız
ASAL Araştırma ve Danışmanlık'ın Ağustos 2026 araştırmasında katılımcılara farklı ülkelerin Türkiye ile ilişkileri soruldu. Ortaya çıkan sonuçlarda bazı ülkeler açık ara "düşman" olarak görülürken, listenin diğer ucundaki ülkeler dikkat çekti.Kaynak: Haber Merkezi
Araştırma, 5-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında Türkiye genelinde 26 ilde, 18 yaş ve üzeri toplam 2 bin kişiyle gerçekleştirildi. Çalışmada katılımcılardan ülkeleri "dost", "düşman" veya "fikrim yok/cevap yok" seçenekleriyle değerlendirmeleri istendi.
İŞTE TÜRKİYE'NİN DOSTU VE DÜŞMANI OLAN ÜLKELER
1. İsrail
Dost: %5,2
Düşman: %84,0
Fikrim yok/Cevap yok: %10,8
Araştırmada "düşman" olarak görülme oranının en yüksek olduğu ülke İsrail oldu. Katılımcıların yüzde 84'ü İsrail'i düşman olarak değerlendirirken, dost olarak görenlerin oranı yüzde 5,2'de kaldı.
2. ABD
Dost: %16,0
Düşman: %70,5
Fikrim yok/Cevap yok: %13,5
ABD, yüzde 70,5'lik oranla katılımcılar tarafından en yüksek oranda düşman olarak değerlendirilen ikinci ülke oldu. Dost olarak değerlendirenlerin oranı ise yüzde 16 olarak ölçüldü.
3. Yunanistan
Dost: %20,6
Düşman: %66,6
Fikrim yok/Cevap yok: %12,8
Yunanistan için de "düşman" yanıtı ağırlık kazandı. Katılımcıların yüzde 66,6'sı bu yönde görüş bildirirken, yüzde 20,6'sı Yunanistan'ı dost olarak değerlendirdi.
4. Fransa
Dost: %22,0
Düşman: %58,5
Fikrim yok/Cevap yok: %19,5
Fransa'yı düşman olarak görenlerin oranı yüzde 58,5 olurken, dost olarak değerlendirenlerin oranı yüzde 22 olarak kaydedildi.
5. Rusya
Dost: %38,4
Düşman: %42,0
Fikrim yok/Cevap yok: %19,6
Rusya konusunda oranların birbirine yaklaştığı görüldü. Katılımcıların yüzde 42'si Rusya'yı düşman, yüzde 38,4'ü ise dost olarak değerlendirdi.
6. İran
Dost: %39,0
Düşman: %41,9
Fikrim yok/Cevap yok: %19,1
İran için de benzer bir tablo ortaya çıktı. Düşman olarak değerlendirenlerin oranı yüzde 41,9, dost olarak görenlerin oranı ise yüzde 39 oldu.
7. Almanya
Dost: %45,3
Düşman: %42,4
Fikrim yok/Cevap yok: %12,3
Almanya'da "dost" yanıtı az farkla öne geçti. Katılımcıların yüzde 45,3'ü Almanya'yı dost olarak değerlendirirken yüzde 42,4'ü düşman yanıtını verdi.
8. İtalya
Dost: %46,7
Düşman: %37,1
Fikrim yok/Cevap yok: %16,2
İtalya'yı dost olarak görenlerin oranı yüzde 46,7 olarak ölçüldü. Düşman olarak değerlendirenlerin oranı ise yüzde 37,1 oldu.
9. Çin
Dost: %48,0
Düşman: %42,6
Fikrim yok/Cevap yok: %9,4
Çin konusunda katılımcıların yüzde 48'i dost görüşünü bildirirken yüzde 42,6'sı düşman olarak değerlendirdi.
10. Japonya
Dost: %50,2
Düşman: %37,0
Fikrim yok/Cevap yok: %12,8
Japonya, araştırmada dost olarak görülme oranı yüzde 50'yi aşan iki ülkeden biri oldu. Katılımcıların yüzde 50,2'si Japonya'yı dost olarak değerlendirdi.
11. Azerbaycan
Dost: %56,5
Düşman: %24,9
Fikrim yok/Cevap yok: %18,6
Araştırmada dost olarak görülme oranının en yüksek olduğu ülke Azerbaycan oldu. Katılımcıların yüzde 56,5'i Azerbaycan'ı dost olarak değerlendirirken, yüzde 24,9'u düşman yanıtını verdi.
ARAŞTIRMA NASIL YAPILDI?
ASAL'ın görselde paylaştığı bilgilere göre çalışma, Türkiye genelinde NUTS-2 sistemine göre 26 ilde 5-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında 2 bin kişiyle gerçekleştirildi. CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemi kullanılan araştırmada yüzde 95 güven sınırında hata payı ±2,5 olarak belirtildi.