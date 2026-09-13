Türkiye'nin dost ve düşman ülkeleri belli oldu: Listeye çok şaşıracaksınız

2. ABD

Dost: %16,0

Düşman: %70,5

Fikrim yok/Cevap yok: %13,5

ABD, yüzde 70,5'lik oranla katılımcılar tarafından en yüksek oranda düşman olarak değerlendirilen ikinci ülke oldu. Dost olarak değerlendirenlerin oranı ise yüzde 16 olarak ölçüldü.