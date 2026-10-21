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Kaynak: Haber Merkezi

Haluk Bayraktar, SAHA EXPO’dan elde edilen gelirin tamamının 81 ilde hayata geçirilecek Drone Eğitim ve Üretim Merkezleri’ne aktarılacağını duyurdu.

SAHA İstanbul, Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve paydaşların koordinasyonunda yürütülecek proje kapsamında ilk adımın atıldığı belirtildi.

Projenin ilk aşamasında, Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesinde görev yapacak eğitmenlerin yetiştirilmesine başlanacak.

Eğitim ve üretim merkezleriyle drone teknolojileri alanında eğitim ve üretim faaliyetlerinin ülke genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, SAHA EXPO gelirlerinin tamamının projeye bağışlanacağı sözünü yerine getirdiklerini belirterek girişimin hayırlı olmasını diledi.

Bayraktar paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

GELİRİN TAMAMI DRONE MERKEZLERİNE BAĞIŞLANACAK

Söz verdiğimiz gibi… ​SAHA EXPO’dan elde ettiğimiz gelirin tamamını, 81 ilimizde hayata geçirilecek Drone Eğitim ve Üretim Merkezleri'ne bağışlıyoruz. SAHA İstanbul, ​T3 Vakfı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, TÜBİTAK ve paydaşlarımızın koordinasyonuyla ilk adımı atıyoruz. 7 bölgemizde geleceğin mimarı olacak eğitmenlerimizi yetiştirmeye başlıyoruz. ​Hayırlı olsun!