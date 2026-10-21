Haluk Bayraktar, SAHA EXPO’dan elde edilen gelirin tamamının 81 ilde hayata geçirilecek Drone Eğitim ve Üretim Merkezleri’ne aktarılacağını duyurdu.

Haluk Bayraktar duyurdu: SAHA EXPO'nun gelirleri drone merkezlerine bağışlanacak - Resim : 1

SAHA İstanbul, Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve paydaşların koordinasyonunda yürütülecek proje kapsamında ilk adımın atıldığı belirtildi.

Haluk Bayraktar duyurdu: SAHA EXPO'nun gelirleri drone merkezlerine bağışlanacak - Resim : 2

SAHA İstanbul’dan 81 İle drone hamlesi: İlk adım 7 şehirde atılıyorSAHA İstanbul’dan 81 İle drone hamlesi: İlk adım 7 şehirde atılıyorTeknoloji

Projenin ilk aşamasında, Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesinde görev yapacak eğitmenlerin yetiştirilmesine başlanacak.

Haluk Bayraktar duyurdu: SAHA EXPO'nun gelirleri drone merkezlerine bağışlanacak - Resim : 4

Eğitim ve üretim merkezleriyle drone teknolojileri alanında eğitim ve üretim faaliyetlerinin ülke genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Haluk Bayraktar duyurdu: SAHA EXPO'nun gelirleri drone merkezlerine bağışlanacak - Resim : 5

Bayraktar, yaptığı açıklamada, SAHA EXPO gelirlerinin tamamının projeye bağışlanacağı sözünü yerine getirdiklerini belirterek girişimin hayırlı olmasını diledi.

Bayraktar paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

GELİRİN TAMAMI DRONE MERKEZLERİNE BAĞIŞLANACAK

Haluk Bayraktar duyurdu: SAHA EXPO'nun gelirleri drone merkezlerine bağışlanacak - Resim : 6

Söz verdiğimiz gibi… ​SAHA EXPO’dan elde ettiğimiz gelirin tamamını, 81 ilimizde hayata geçirilecek Drone Eğitim ve Üretim Merkezleri'ne bağışlıyoruz. SAHA İstanbul, ​T3 Vakfı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, TÜBİTAK ve paydaşlarımızın koordinasyonuyla ilk adımı atıyoruz. 7 bölgemizde geleceğin mimarı olacak eğitmenlerimizi yetiştirmeye başlıyoruz. ​Hayırlı olsun!

Haluk Bayraktar duyurdu: SAHA EXPO'nun gelirleri drone merkezlerine bağışlanacak - Resim : 7