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Hollanda’da bağımlılık ve ruh sağlığı alanında çalışmalar yürüten Trimbos Enstitüsü, ABD Başkanı Donald Trump’ın başı şeklindeki ekstazi hapları nedeniyle ülke genelinde “kırmızı alarm” yayımladı.

Uyuşturucu test merkezlerine getirilen haplarda çok yüksek miktarda PMMA tespit edildiği bildirildi. Hollanda Adli Tıp Enstitüsünün de benzer bir hapı incelediği ifade edildi.

Enstitü, söz konusu hapların hiçbir koşulda kullanılmaması gerektiğini söyledi.

T24'de yer alan habere göre, farklı renklerde üretildiği belirlenen hapların ön yüzünde Trump’ın başını andıran bir figür bulunuyor. Arka yüzlerinde ise bölme çizgisinin iki tarafına yerleştirilen “NL” ve “Trump” ifadeleri yer alıyor.

PMMA, ekstazinin etkin maddesi MDMA’ya benzeyen sentetik bir madde olarak biliniyor. Ancak PMMA’nın etkisi daha geç ortaya çıkıyor ve uyarıcı etkisi daha zayıf hissedilebiliyor.

Bu nedenle kullanıcıların hapın etkisini göstermediğini düşünerek daha fazla miktarda tüketebileceği ve aşırı doz riskinin artabileceği belirtildi.

ETKİSİNİ SAATLER SONRA GÖSTERİYOR

Uzmanlar, PMMA içeren hapların kullanılmasından saatler sonra mide bulantısı, kalp atışında hızlanma, nöbet ve vücut sıcaklığında tehlikeli yükselme görülebileceğini bildirdi.

Vücut sıcaklığındaki aşırı artışın ölümcül sonuçlara yol açabileceği uyarısı yapılırken ciddi belirtiler gösteren kişiler için derhal sağlık ekiplerinden yardım istenmesi gerektiği kaydedildi.

Trimbos Enstitüsü Sözcüsü Anniek Groothuis, şu ana kadar söz konusu haplarla bağlantılı herhangi bir ölüm veya ciddi sağlık vakasının kendilerine bildirilmediğini açıkladı.

AVRUPA'DA ORTAYA ÇIKMIŞTI

Trump’ın yüzü şeklindeki ekstazi hapları daha önce de Avrupa’da ortaya çıkmıştı. Alman polisi, 2017 yılında yaklaşık 5 bin turuncu Trump figürlü ekstazi hapına el koymuştu.

Hapların internette, Trump’ın seçim sloganından uyarlanan “Trump makes partying great again” ifadesiyle pazarlandığı öne sürülmüştü.