ABD ile İsrail’in İran’a saldırıları ile başlayan savaş 24 gündür devam ediyor. ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı konusunda İran’a yönelik tehdidinden geri adım atarak İran’ın enerji altyapısına yönelik saldırıları 5 gün ertelediğini duyurdu. Trump, söz konusu kararı İran ile yapılan ‘yapıcı görüşmeler’ sonrası aldığını söyledi.

Ancak Tahran yönetimi ABD ile görüşme iddiasını yalanladı. İranlı yetkililer, Trump’ın söz konusu açıklamayı petrol fiyatlarını düşürmek için yaptığını söyledi.

Trump’ın açıklaması sonrası Brent petrolün varili bir anda 96 dolara geriledikten sonra 99 dolar seviyesinde dengelendi.

İSRAİL SALDIRI BAŞLATTI

Trump’ın İran’a saldırıları ertelemesine rağmen İsrail yeni saldırı dalgası başlattı. İsrail ordusu Trump’ın açıklamasından hemen sonra Tahran’daki enerji altyapısını hedef alan yeni saldırılar başlattıklarını duyurdu.